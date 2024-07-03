https://1prime.ru/20240703/ukraina-849718864.html
Чехия подсчитала сумму военной помощи Украине
Чехия подсчитала сумму военной помощи Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
Чехия подсчитала сумму военной помощи Украине
Чехия направила Киеву военную помощь на сумму около 293 миллионов долларов с февраля 2022 года, сообщило в среду минобороны республики на своем сайте. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:31+0300
2024-07-03T17:31+0300
2024-07-03T17:31+0300
спецоперация на украине
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военная помощь украине
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ПРАГА, 3 июл – ПРАЙМ. Чехия направила Киеву военную помощь на сумму около 293 миллионов долларов с февраля 2022 года, сообщило в среду минобороны республики на своем сайте. Правительство Чехии в среду рассекретило данные о поставках. "На Украину из Чехии было отправлено материалов с армейских складов на сумму 6,75 миллиарда крон. В них входит, в частности восемь единиц авиатехники, из них две переданы в дар в этом году. Кроме того, отгружено 94,8 тысячи артиллерийских и гаубичных патронов, включая 10 тысяч штук в этом году", — говорится в сообщении. За два года Чехия передала Украине 62 танка, 131 бронемашину, 26 разведывательных машин, 16 машин ПВО, 13 гаубиц, 12 реактивных установок, 4,9 тысяч ракет к ним, 645 противотанковых ракет, 8,022 тысячи бронемашин, 128 минометов, 17,4 тысячи мин, 435 средств ПВО, 41,2 тысячи единиц огнестрельного оружия, свыше 4,2 миллиона патронов.Глава минобороны Яна Чернохова, слова которой приводятся в сообщении, сообщила, что на армейских складах уже осталось мало материалов, которые можно было бы направить на Украину. Чехия напомнила об инициативе по сбору боеприпасов для ВСУ в других странах. Ее вклад — 865,7 млн крон (около 37,6 млн долларов), которые пойдут на закупку боеприпасов у чешской компании STV Group.Россия считает, что поставки вооружений Украине вовлекают страны НАТО в конфликт, мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240625/chekhiya-849472196.html
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чехия, украина, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
Чехия подсчитала сумму военной помощи Украине
Прага оказала военную помощь Киеву почти на $300 млн за время конфликта на Украине
ПРАГА, 3 июл – ПРАЙМ. Чехия направила Киеву военную помощь на сумму около 293 миллионов долларов с февраля 2022 года, сообщило в среду минобороны республики на своем сайте.
Правительство Чехии в среду рассекретило данные о поставках.
"На Украину из Чехии было отправлено материалов с армейских складов на сумму 6,75 миллиарда крон. В них входит, в частности восемь единиц авиатехники, из них две переданы в дар в этом году. Кроме того, отгружено 94,8 тысячи артиллерийских и гаубичных патронов, включая 10 тысяч штук в этом году", — говорится в сообщении.
За два года Чехия передала Украине 62 танка, 131 бронемашину, 26 разведывательных машин, 16 машин ПВО, 13 гаубиц, 12 реактивных установок, 4,9 тысяч ракет к ним, 645 противотанковых ракет, 8,022 тысячи бронемашин, 128 минометов, 17,4 тысячи мин, 435 средств ПВО, 41,2 тысячи единиц огнестрельного оружия, свыше 4,2 миллиона патронов.
Глава минобороны Яна Чернохова, слова которой приводятся в сообщении, сообщила, что на армейских складах уже осталось мало материалов, которые можно было бы направить на Украину.
Украина получила первую партию купленных Чехией снарядов
Чехия напомнила об инициативе по сбору боеприпасов для ВСУ в других странах. Ее вклад — 865,7 млн крон (около 37,6 млн долларов), которые пойдут на закупку боеприпасов у чешской компании STV Group.
Россия считает, что поставки вооружений Украине вовлекают страны НАТО в конфликт, мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.