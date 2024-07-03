https://1prime.ru/20240703/ukraina-849718864.html

Чехия подсчитала сумму военной помощи Украине

Чехия подсчитала сумму военной помощи Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ

Чехия подсчитала сумму военной помощи Украине

Чехия направила Киеву военную помощь на сумму около 293 миллионов долларов с февраля 2022 года, сообщило в среду минобороны республики на своем сайте. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T17:31+0300

2024-07-03T17:31+0300

2024-07-03T17:31+0300

спецоперация на украине

чехия

украина

военная помощь украине

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ПРАГА, 3 июл – ПРАЙМ. Чехия направила Киеву военную помощь на сумму около 293 миллионов долларов с февраля 2022 года, сообщило в среду минобороны республики на своем сайте. Правительство Чехии в среду рассекретило данные о поставках. "На Украину из Чехии было отправлено материалов с армейских складов на сумму 6,75 миллиарда крон. В них входит, в частности восемь единиц авиатехники, из них две переданы в дар в этом году. Кроме того, отгружено 94,8 тысячи артиллерийских и гаубичных патронов, включая 10 тысяч штук в этом году", — говорится в сообщении. За два года Чехия передала Украине 62 танка, 131 бронемашину, 26 разведывательных машин, 16 машин ПВО, 13 гаубиц, 12 реактивных установок, 4,9 тысяч ракет к ним, 645 противотанковых ракет, 8,022 тысячи бронемашин, 128 минометов, 17,4 тысячи мин, 435 средств ПВО, 41,2 тысячи единиц огнестрельного оружия, свыше 4,2 миллиона патронов.Глава минобороны Яна Чернохова, слова которой приводятся в сообщении, сообщила, что на армейских складах уже осталось мало материалов, которые можно было бы направить на Украину. Чехия напомнила об инициативе по сбору боеприпасов для ВСУ в других странах. Ее вклад — 865,7 млн крон (около 37,6 млн долларов), которые пойдут на закупку боеприпасов у чешской компании STV Group.Россия считает, что поставки вооружений Украине вовлекают страны НАТО в конфликт, мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240625/chekhiya-849472196.html

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чехия, украина, военная помощь украине