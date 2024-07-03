https://1prime.ru/20240703/valyuta-849689008.html
Юань опустился до семимесячного минимума против доллара США
Юань опустился до семимесячного минимума против доллара США - 03.07.2024, ПРАЙМ
Юань опустился до семимесячного минимума против доллара США
Китайский юань в среду опустился до 7-месячного минимума против доллара США, испытывая давление со стороны слабых экономических данных. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:42+0300
2024-07-03T11:42+0300
2024-07-03T11:42+0300
китайский юань
рынки
валютный рынок
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/82168/62/821686243_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e88a30740927e4ae62fb3472388cb247.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в среду опустился до 7-месячного минимума против доллара США, испытывая давление со стороны слабых экономических данных.Кроме того, понижательное давление на юань оказывает склонность Народного банка Китая устанавливать более низкий срединный курс национальной валюты, которая сигнализирует о готовности властей допустить дальнейшее ее ослабление.По состоянию на 04.10 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,03%, по 7,2733 за доллар США. Ранее он опускался до 7,2736 за доллар.В этом году юань ослаб на 2,4%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и разочаровывающих темпов восстановления национальной экономики.Согласно представленным в среду данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) Caixin/S&P Global для сферы услуг Китая в июне опустился до 51,2 с 54,0 в мае, что является его самым низким значением с октября 2023 года.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1312 за доллар США, что является самым низким значением с 21 ноября 2023 года."Судя по всему, Народный банк Китая устраивают нынешние темпы снижения (юаня)", - отметили в Mizuho.По словам аналитиков, грядущие президентские выборы в США, где оба кандидата занимают жесткую позицию в том, что касается отношений с Китаем, также оказывают понижательное давление на курс юаня.В этом году администрация Джо Байдена отозвала восемь лицензий, которые позволяли некоторым компаниям поставлять товары компании Huawei.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82168/62/821686243_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_34a554eaebf887084f4bc0fc1bd5ac45.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в среду опустился до 7-месячного минимума против доллара США, испытывая давление со стороны слабых экономических данных.
Кроме того, понижательное давление на юань оказывает склонность Народного банка Китая устанавливать более низкий срединный курс национальной валюты, которая сигнализирует о готовности властей допустить дальнейшее ее ослабление.
По состоянию на 04.10 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,03%, по 7,2733 за доллар США. Ранее он опускался до 7,2736 за доллар.
В этом году юань ослаб на 2,4%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и разочаровывающих темпов восстановления национальной экономики.
Согласно представленным в среду данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) Caixin/S&P Global для сферы услуг Китая в июне опустился до 51,2 с 54,0 в мае, что является его самым низким значением с октября 2023 года.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1312 за доллар США, что является самым низким значением с 21 ноября 2023 года.
"Судя по всему, Народный банк Китая устраивают нынешние темпы снижения (юаня)", - отметили в Mizuho.
По словам аналитиков, грядущие президентские выборы в США, где оба кандидата занимают жесткую позицию в том, что касается отношений с Китаем, также оказывают понижательное давление на курс юаня.
В этом году администрация Джо Байдена отозвала восемь лицензий, которые позволяли некоторым компаниям поставлять товары компании Huawei.