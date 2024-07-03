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Юань опустился до семимесячного минимума против доллара США

Юань опустился до семимесячного минимума против доллара США - 03.07.2024, ПРАЙМ

Юань опустился до семимесячного минимума против доллара США

Китайский юань в среду опустился до 7-месячного минимума против доллара США, испытывая давление со стороны слабых экономических данных. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:42+0300

2024-07-03T11:42+0300

2024-07-03T11:42+0300

китайский юань

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в среду опустился до 7-месячного минимума против доллара США, испытывая давление со стороны слабых экономических данных.Кроме того, понижательное давление на юань оказывает склонность Народного банка Китая устанавливать более низкий срединный курс национальной валюты, которая сигнализирует о готовности властей допустить дальнейшее ее ослабление.По состоянию на 04.10 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,03%, по 7,2733 за доллар США. Ранее он опускался до 7,2736 за доллар.В этом году юань ослаб на 2,4%, испытывая давление со стороны более низкой доходности по сравнению с другими валютами и разочаровывающих темпов восстановления национальной экономики.Согласно представленным в среду данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) Caixin/S&P Global для сферы услуг Китая в июне опустился до 51,2 с 54,0 в мае, что является его самым низким значением с октября 2023 года.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1312 за доллар США, что является самым низким значением с 21 ноября 2023 года."Судя по всему, Народный банк Китая устраивают нынешние темпы снижения (юаня)", - отметили в Mizuho.По словам аналитиков, грядущие президентские выборы в США, где оба кандидата занимают жесткую позицию в том, что касается отношений с Китаем, также оказывают понижательное давление на курс юаня.В этом году администрация Джо Байдена отозвала восемь лицензий, которые позволяли некоторым компаниям поставлять товары компании Huawei.

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рынки, валютный рынок, юань