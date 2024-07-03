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ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный француз
ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный француз - 03.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный француз
(признан иноагентом), не соответствует ее официальным целям, уверены в ФСБ. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T10:44+0300
2024-07-03T10:44+0300
2024-07-03T10:44+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Активность швейцарской НКО "Центр гуманитарного диалога" (Centre for Humanitarian Dialogue), с которой сотрудничал задержанный в российской столице гражданин Франции Лоран Винатье* (признан иноагентом), не соответствует ее официальным целям, уверены в ФСБ.Спецслужба пришла к выводу, что писатель и политолог Винатье* собирал чувствительные сведения в интересах иностранцев и в ущерб безопасности России. Француз арестован до 5 августа, в суде он признал вину.При этом организация, в которой он работал, собирала сведения о политике, экономике и военном деле стран. Среди коллег Винатье* были бывшие дипломаты, военные и сотрудники спецслужб.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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фсб, нко, швейцария, суд, политика
Политика, ФСБ, НКО, ШВЕЙЦАРИЯ, суд, политика
ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный француз
ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный Винатье
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Активность швейцарской НКО "Центр гуманитарного диалога" (Centre for Humanitarian Dialogue), с которой сотрудничал задержанный в российской столице гражданин Франции Лоран Винатье* (признан иноагентом), не соответствует ее официальным целям, уверены в ФСБ.
Спецслужба пришла к выводу, что писатель и политолог Винатье* собирал чувствительные сведения в интересах иностранцев и в ущерб безопасности России. Француз арестован до 5 августа, в суде он признал вину.
При этом организация, в которой он работал, собирала сведения о политике, экономике и военном деле стран. Среди коллег Винатье* были бывшие дипломаты, военные и сотрудники спецслужб.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.