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ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный француз - 03.07.2024, ПРАЙМ
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ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный француз
ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный француз - 03.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный француз
(признан иноагентом), не соответствует ее официальным целям, уверены в ФСБ. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T10:44+0300
2024-07-03T10:44+0300
политика
фсб
нко
швейцария
суд
политика
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Активность швейцарской НКО "Центр гуманитарного диалога" (Centre for Humanitarian Dialogue), с которой сотрудничал задержанный в российской столице гражданин Франции Лоран Винатье* (признан иноагентом), не соответствует ее официальным целям, уверены в ФСБ.Спецслужба пришла к выводу, что писатель и политолог Винатье* собирал чувствительные сведения в интересах иностранцев и в ущерб безопасности России. Француз арестован до 5 августа, в суде он признал вину.При этом организация, в которой он работал, собирала сведения о политике, экономике и военном деле стран. Среди коллег Винатье* были бывшие дипломаты, военные и сотрудники спецслужб.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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фсб, нко, швейцария, суд, политика
Политика, ФСБ, НКО, ШВЕЙЦАРИЯ, суд, политика
10:44 03.07.2024
 
ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный француз

ФСБ вскрыла "двойное дно" швейцарской НКО, где работал задержанный Винатье

ФСБ России пресекла деятельность грузинской разведки, занимавшейся созданием агентурной сети в Краснодарском крае
ФСБ России пресекла деятельность грузинской разведки, занимавшейся созданием агентурной сети в Краснодарском крае
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Активность швейцарской НКО "Центр гуманитарного диалога" (Centre for Humanitarian Dialogue), с которой сотрудничал задержанный в российской столице гражданин Франции Лоран Винатье* (признан иноагентом), не соответствует ее официальным целям, уверены в ФСБ.
Спецслужба пришла к выводу, что писатель и политолог Винатье* собирал чувствительные сведения в интересах иностранцев и в ущерб безопасности России. Француз арестован до 5 августа, в суде он признал вину.
При этом организация, в которой он работал, собирала сведения о политике, экономике и военном деле стран. Среди коллег Винатье* были бывшие дипломаты, военные и сотрудники спецслужб.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
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