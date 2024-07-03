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Генпрокуратура потребовала изъять активы владельца бренда водки "Столичная"

Генпрокуратура потребовала изъять активы владельца бренда водки "Столичная" - 03.07.2024, ПРАЙМ

Генпрокуратура потребовала изъять активы владельца бренда водки "Столичная"

Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованиям признать владельца водочных марок "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера и ряд его компаний... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:03+0300

2024-07-03T16:03+0300

2024-07-03T16:03+0300

водка

активы

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованиям признать владельца водочных марок "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъять в пользу государства активы, расположенные в РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Исходя из подсудности иск направлен в Тамбовский районный суд, а ответчиками по нему выступают олигарх Юрий Шефлер, компании "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.", "Столи Груп С.а.р.л.", зарегистрированные в Люксембурге. Деятельность данного объединения подлежит признанию экстремистской и запрету в России. Кроме того, в числе ответчиков значатся "Эс.Пи.Ай. Риджинал Бизнес Юнит Б.В.", зарегистрированная в Нидерландах, и калининградская АО "СПИ-РВВК", - сказал собеседник агентства. По его словам, группа компаний в основном работает в странах Евросоюза (Латвия, Люксембург, Нидерланды), а также на территории отдельных регионов России, деятельность их направлена "против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства". Объединение де-факто активизировалось в 2014 году после антиконституционного переворота в Киеве. Сам Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, заявил собеседник. Он пояснил, что Шефлер контролирует деятельность "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л.", а уже через них владеет значительными активами, получает постоянные и высокие доходы, в том числе в России. Кроме того, в судах Европы он пытается лишить российское госпредприятие "Союзплодимпорт" прав на алкогольные торговые марки "Столичная" и "Московская". Эти знаки в конце 1990-х годов были похищены Шефлером обманным путем и в дальнейшем использовались при производстве водочной продукции, ее реализации за рубежом. "Структуры Шефлера проводят акции для материальной поддержки киевского режима. В 2022 году "Столи Груп С.а.р.л." в поддержку Украины провела ребрендинг с целью исключения каких-либо ассоциаций с Россией, изменив наименование водки со "Столичная" на "Столи". Этой же компанией выпущена лимитированная серия алкогольной продукции, доходы от продажи которой в полном объеме направлены в качестве помощи украинскому государству", - уточнил источник. Он отметил, что и сами компании финансируют фонд "Поддержи Украину", через который в 2022–2023 годы украинским вооруженным силам было перечислено более 38 миллионов евро. Данные обстоятельства позволяют квалифицировать Шефлера, "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л." как членов единой группы, целями которой является воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, ее территориальной целостности. При этом часть их активов размещается в РФ. "В частности, в Тамбовской области функционирует "Амбер Талвис", крупный производитель алкогольной продукции с мощностью 10 тысяч декалитров в сутки, чья капитализация превышает 2 миллиарда рублей, а ежегодная выручка составляет 1,5 миллиарда рублей", - сказал он, добавив, что Шефлер, как владелец мажоритарного пакета акций предприятия, полностью контролирует деятельность и управляет финансами. Прибыль перечисляется за рубеж в пользу участников экстремистского объединения. Объем таких финансовых операций за 2019–2022 годы превысил 1,6 миллиарда рублей. Шефлер также владеет расположенными в Калининграде АО "СПИ-РВВК" и ООО "РВВК". "Нахождение хозяйствующих субъектов под контролем экстремистского объединения ведет к обогащению его членов и развитию финансовой базы. С учетом изложенного принадлежащее участникам экстремистского объединения имущество, включающее акции АО "Амбер Талвис", АО "СПИ-РВВК" и доли в уставном капитале ООО "РВВК", подлежит обращению в федеральную собственность", - подытожил источник. В итоге, по его словам, Генпрокуратура через суд потребовала запретить деятельность в РФ объединения, в которое входят Шефлер, "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л.", "Столи Груп С.а.р.л." "в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Во-вторых, надзорное ведомство просит обратить в доход государства 62 486 акций АО "Амбер Талвис", номинальной стоимостью 600 рублей каждая, а также 50 387 акций АО "СПИ-РВВК" номинальной стоимостью 1,1 тысячи рублей. В-третьих, обратить в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО "РВВК". Генпрокуратура РФ также попросила суд принять ряд мер предварительной защиты по иску, в том числе запретить регистрационные действия с имуществом и сделки с акциями, а также наложить арест на финансовые средства.

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водка, активы