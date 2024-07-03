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Лихачев назвал удар ВСУ по Энергодару дерзким вызовом

Лихачев назвал удар ВСУ по Энергодару дерзким вызовом - 03.07.2024, ПРАЙМ

Лихачев назвал удар ВСУ по Энергодару дерзким вызовом

Вооруженные силы Украины новым ударом по Энергодару показали, что Киев не будет соблюдать нормы ООН и МАГАТЭ в области ядерной безопасности. Об этом заявил... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T17:28+0300

2024-07-03T17:28+0300

2024-07-03T17:29+0300

энергетика

запорожская аэс

всу

магатэ

ядерная безопасность

алексей лихачев

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины новым ударом по Энергодару показали, что Киев не будет соблюдать нормы ООН и МАГАТЭ в области ядерной безопасности. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.Накануне гендиректор госкорпорации сообщил, что в среду, 3 июля, в 10:30, 10:37 и 10:47 по московскому времени ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали восемь человек, на подстанции Запорожской АЭС повреждены трансформаторы, нарушены штатная схема энергоснабжения города и функционирование объектов станции.Позднее Лихачев прокомментировал случившееся журналисту Павлу Зарубину."Это вызов. Дерзкий, демонстрирующий, что никакие каноны (безопасности), провозглашенные ни МАГАТЭ, ни Организации Объединенных наций, украинские военные соблюдать не собираются", - сказал он.

https://1prime.ru/20240703/terakt-849710499.html

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запорожская аэс, всу, магатэ, ядерная безопасность, алексей лихачев