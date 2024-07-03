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В ВТБ не ожидают коллапса на рынке жилья

В ВТБ не ожидают коллапса на рынке жилья - 03.07.2024, ПРАЙМ

В ВТБ не ожидают коллапса на рынке жилья

ВТБ после завершения с 1 июля самой массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% не ждет коллапса на этом рынке: девелоперы продолжат... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T09:32+0300

2024-07-03T09:32+0300

2024-07-03T09:32+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. ВТБ после завершения с 1 июля самой массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% не ждет коллапса на этом рынке: девелоперы продолжат относительно спокойно строить до тех пор, пока не сдадут распроданное жилье, сказал в интервью РИА Новости главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. В России с 1 июля завершилась самая массовая льготная ипотечная программа - на покупку жилья в новостройках под 8%, действовавшая с апреля 2020 года. Сейчас в стране продолжат действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. "Коллапса на рынке жилья мы не ждем. Сейчас жилье, которое распродано, будет строиться в следующие 2-3 года, поэтому девелоперы продолжат относительно спокойно строить до тех пор, пока не сдадут распроданное жилье", - сказал Латыпов. "А к тому времени, когда сектор жилой недвижимости может почувствовать на себе негативные эффекты отмены льготной ипотеки, мы надеемся на то, что ЦБ поборет инфляцию, и ставки будут ниже, и вместе с ними будут ниже ставки рыночной ипотеки. Рыночная ипотека оживет", - добавил он. Полный текст интервью читайте в 11.00 мск на сайте агентства РИА Новости ria.ru.

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