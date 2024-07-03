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Wildberries создал сервис для арендодателей ПВЗ - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Wildberries создал сервис для арендодателей ПВЗ
Wildberries создал сервис для арендодателей ПВЗ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Wildberries создал сервис для арендодателей ПВЗ
Wildberries представил сервис WB Rent для арендодателей, через него можно сдать помещение для фирменного пункта выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T10:15+0300
2024-07-03T10:15+0300
россия
wildberries
пвз
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Wildberries представил сервис WB Rent для арендодателей, через него можно сдать помещение для фирменного пункта выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в компании. "Маркетплейс завершил тестирование сервиса WB Rent и приглашает арендодателей присоединиться к числу его пользователей. WB Rent был разработан для того, чтобы значительно упростить процесс сдачи в аренду помещений под открытие ПВЗ. Основной целью сервиса является сокращение числа посредников и промежуточных звеньев, что способствует улучшению коммуникации и ускорению всех процессов", - рассказали там. В свою очередь, согласно информации на сайте сервиса, для сдачи подходят помещения от 40 до 120 квадратных метров, находящиеся на первом этаже или неглубоком цоколе в районах, где проживает большое количество людей. Отмечается, что с момента начала тестирования сервис привлек порядка 17 тысяч потенциальных арендодателей. "Сервис WB Rent помогает создать лучшие условия для обеих сторон. Арендодатели получают возможность напрямую взаимодействовать с одной из ведущих компаний на рынке e-com, что способствует развитию точек присутствия маркетплейса и становиться еще ближе к клиентам", - заключили в компании.
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россия, wildberries, пвз
РОССИЯ, Wildberries, ПВЗ
10:15 03.07.2024
 
Wildberries создал сервис для арендодателей ПВЗ

Wildberries представил сервис WB Rent для арендодателей ПВЗ

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Wildberries представил сервис WB Rent для арендодателей, через него можно сдать помещение для фирменного пункта выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в компании.
"Маркетплейс завершил тестирование сервиса WB Rent и приглашает арендодателей присоединиться к числу его пользователей. WB Rent был разработан для того, чтобы значительно упростить процесс сдачи в аренду помещений под открытие ПВЗ. Основной целью сервиса является сокращение числа посредников и промежуточных звеньев, что способствует улучшению коммуникации и ускорению всех процессов", - рассказали там.
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В свою очередь, согласно информации на сайте сервиса, для сдачи подходят помещения от 40 до 120 квадратных метров, находящиеся на первом этаже или неглубоком цоколе в районах, где проживает большое количество людей.
Отмечается, что с момента начала тестирования сервис привлек порядка 17 тысяч потенциальных арендодателей.
"Сервис WB Rent помогает создать лучшие условия для обеих сторон. Арендодатели получают возможность напрямую взаимодействовать с одной из ведущих компаний на рынке e-com, что способствует развитию точек присутствия маркетплейса и становиться еще ближе к клиентам", - заключили в компании.
 
РОССИЯWildberriesПВЗ
 
 
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