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Самая крупная банкнота Японии впервые за 40 лет поменяла "лицо"

Самая крупная банкнота Японии впервые за 40 лет поменяла "лицо" - 03.07.2024, ПРАЙМ

Самая крупная банкнота Японии впервые за 40 лет поменяла "лицо"

Японская банкнота в десять тысяч иен впервые за 40 лет поменяла "лицо". | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T08:05+0300

2024-07-03T08:05+0300

2024-07-03T08:09+0300

япония

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ТОКИО, 3 июл – ПРАЙМ. Японская банкнота в десять тысяч иен впервые за 40 лет поменяла "лицо".Так, отныне на купюре вместо философа и просветителя Юкити Фукудзавы будет изображен "отец японского капитализма" Эйити Сибусава.Кроме того, как пишут РИА Новости, его также называют "отцом современной японской экономики", так как он был основателем и соучредителем порядка пятисот компаний с мировым именем. Более того, Сибусава способствовал созданию Первого государственного банка - "Банк Дайити" -, а также таких предприятий, как Tokyo Gas, экономическая газета "Никкэй", IHI, автоконцерн Isuzu, Nippon Yusen (NYK Line), JR и многие другие.Помимо смены изображения, купюра отличается трехмерным голограммным изображением, что стало прорывом в развитии систем защиты от подделок. Более того, данная банкнота стала более удобна для слабовидящих людей, так как имеет выпуклые полоски.

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япония, новые купюры