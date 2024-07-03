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Самая крупная банкнота Японии впервые за 40 лет поменяла "лицо"
Самая крупная банкнота Японии впервые за 40 лет поменяла "лицо" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Самая крупная банкнота Японии впервые за 40 лет поменяла "лицо"
Японская банкнота в десять тысяч иен впервые за 40 лет поменяла "лицо". | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T08:05+0300
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ТОКИО, 3 июл – ПРАЙМ. Японская банкнота в десять тысяч иен впервые за 40 лет поменяла "лицо".Так, отныне на купюре вместо философа и просветителя Юкити Фукудзавы будет изображен "отец японского капитализма" Эйити Сибусава.Кроме того, как пишут РИА Новости, его также называют "отцом современной японской экономики", так как он был основателем и соучредителем порядка пятисот компаний с мировым именем. Более того, Сибусава способствовал созданию Первого государственного банка - "Банк Дайити" -, а также таких предприятий, как Tokyo Gas, экономическая газета "Никкэй", IHI, автоконцерн Isuzu, Nippon Yusen (NYK Line), JR и многие другие.Помимо смены изображения, купюра отличается трехмерным голограммным изображением, что стало прорывом в развитии систем защиты от подделок. Более того, данная банкнота стала более удобна для слабовидящих людей, так как имеет выпуклые полоски.
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япония, новые купюры
Самая крупная банкнота Японии впервые за 40 лет поменяла "лицо"
На новой банкноте 10 тысяч иен поместят Эйити Сибусаву
ТОКИО, 3 июл – ПРАЙМ. Японская банкнота в десять тысяч иен впервые за 40 лет поменяла "лицо".
Так, отныне на купюре вместо философа и просветителя Юкити Фукудзавы будет изображен "отец японского капитализма" Эйити Сибусава.
Кроме того, как пишут РИА Новости, его также называют "отцом современной японской экономики", так как он был основателем и соучредителем порядка пятисот компаний с мировым именем.
Более того, Сибусава способствовал созданию Первого государственного банка - "Банк Дайити" -, а также таких предприятий, как Tokyo Gas, экономическая газета "Никкэй", IHI, автоконцерн Isuzu, Nippon Yusen (NYK Line), JR и многие другие.
Помимо смены изображения, купюра отличается трехмерным голограммным изображением, что стало прорывом в развитии систем защиты от подделок. Более того, данная банкнота стала более удобна для слабовидящих людей, так как имеет выпуклые полоски.
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