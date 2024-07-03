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Самая крупная банкнота Японии впервые за 40 лет поменяла "лицо" - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Самая крупная банкнота Японии впервые за 40 лет поменяла "лицо"
Самая крупная банкнота Японии впервые за 40 лет поменяла "лицо" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Самая крупная банкнота Японии впервые за 40 лет поменяла "лицо"
Японская банкнота в десять тысяч иен впервые за 40 лет поменяла "лицо". | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T08:05+0300
2024-07-03T08:09+0300
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ТОКИО, 3 июл – ПРАЙМ. Японская банкнота в десять тысяч иен впервые за 40 лет поменяла "лицо".Так, отныне на купюре вместо философа и просветителя Юкити Фукудзавы будет изображен "отец японского капитализма" Эйити Сибусава.Кроме того, как пишут РИА Новости, его также называют "отцом современной японской экономики", так как он был основателем и соучредителем порядка пятисот компаний с мировым именем. Более того, Сибусава способствовал созданию Первого государственного банка - "Банк Дайити" -, а также таких предприятий, как Tokyo Gas, экономическая газета "Никкэй", IHI, автоконцерн Isuzu, Nippon Yusen (NYK Line), JR и многие другие.Помимо смены изображения, купюра отличается трехмерным голограммным изображением, что стало прорывом в развитии систем защиты от подделок. Более того, данная банкнота стала более удобна для слабовидящих людей, так как имеет выпуклые полоски.
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япония, новые купюры
ЯПОНИЯ, новые купюры
08:05 03.07.2024 (обновлено: 08:09 03.07.2024)
 
Самая крупная банкнота Японии впервые за 40 лет поменяла "лицо"

На новой банкноте 10 тысяч иен поместят Эйити Сибусаву

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© flickr.com / Hactor de Pereda
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ТОКИО, 3 июл – ПРАЙМ. Японская банкнота в десять тысяч иен впервые за 40 лет поменяла "лицо".
Так, отныне на купюре вместо философа и просветителя Юкити Фукудзавы будет изображен "отец японского капитализма" Эйити Сибусава.
Кроме того, как пишут РИА Новости, его также называют "отцом современной японской экономики", так как он был основателем и соучредителем порядка пятисот компаний с мировым именем.
Более того, Сибусава способствовал созданию Первого государственного банка - "Банк Дайити" -, а также таких предприятий, как Tokyo Gas, экономическая газета "Никкэй", IHI, автоконцерн Isuzu, Nippon Yusen (NYK Line), JR и многие другие.
Помимо смены изображения, купюра отличается трехмерным голограммным изображением, что стало прорывом в развитии систем защиты от подделок. Более того, данная банкнота стала более удобна для слабовидящих людей, так как имеет выпуклые полоски.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
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ЯПОНИЯновые купюры
 
 
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