https://1prime.ru/20240703/yuan-849715329.html

Греф не увидел риски приостановки биржевых торгов юанем в России

Греф не увидел риски приостановки биржевых торгов юанем в России - 03.07.2024, ПРАЙМ

Греф не увидел риски приостановки биржевых торгов юанем в России

Рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T17:12+0300

2024-07-03T17:12+0300

2024-07-03T17:12+0300

герман греф

юань

московская биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/82138/74/821387415_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b743f07f2fd6892daa679245f28e17c6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ 3 июл - ПРАЙМ. Рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России."Внебиржевой рынок существовал всегда и до 60% торгов происходило всегда на внебиржевом рынке. Сейчас объем, естественно, будет больше, соответственно репрезентативность курса будет достаточно высокая", - добавил глава Сбербанка.Он отметил, что все механизмы постепенно, в том числе и равновесность курса, подключенного как к юаню, так и к доллару, выровняются. "Я не вижу большой проблемы", - заключил Греф.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня приостановил биржевые торги долларом и евро, они были перенесены на внебиржевой рынок. Юань продолжает торговаться на Московской бирже.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

герман греф, юань, московская биржа