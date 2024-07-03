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Греф не увидел риски приостановки биржевых торгов юанем в России
Греф не увидел риски приостановки биржевых торгов юанем в России - 03.07.2024, ПРАЙМ
Греф не увидел риски приостановки биржевых торгов юанем в России
Рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:12+0300
2024-07-03T17:12+0300
2024-07-03T17:12+0300
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ 3 июл - ПРАЙМ. Рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России."Внебиржевой рынок существовал всегда и до 60% торгов происходило всегда на внебиржевом рынке. Сейчас объем, естественно, будет больше, соответственно репрезентативность курса будет достаточно высокая", - добавил глава Сбербанка.Он отметил, что все механизмы постепенно, в том числе и равновесность курса, подключенного как к юаню, так и к доллару, выровняются. "Я не вижу большой проблемы", - заключил Греф.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня приостановил биржевые торги долларом и евро, они были перенесены на внебиржевой рынок. Юань продолжает торговаться на Московской бирже.
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герман греф, юань, московская биржа
Герман Греф, юань, Московская биржа
Греф не увидел риски приостановки биржевых торгов юанем в России
Греф: рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет
С.-ПЕТЕРБУРГ 3 июл - ПРАЙМ. Рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России.
"Внебиржевой рынок существовал всегда и до 60% торгов происходило всегда на внебиржевом рынке. Сейчас объем, естественно, будет больше, соответственно репрезентативность курса будет достаточно высокая", - добавил глава Сбербанка.
Он отметил, что все механизмы постепенно, в том числе и равновесность курса, подключенного как к юаню, так и к доллару, выровняются. "Я не вижу большой проблемы", - заключил Греф.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня приостановил биржевые торги долларом и евро, они были перенесены на внебиржевой рынок. Юань продолжает торговаться на Московской бирже.