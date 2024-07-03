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ЦБ рассказал о обеспечении использования юаня в расчетах
ЦБ рассказал о обеспечении использования юаня в расчетах - 03.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о обеспечении использования юаня в расчетах
Банк России сделает все, чтобы использование китайского юаня в расчетах и для инвестирования продолжалось, сообщил журналистам первый заместитель председателя... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T19:39+0300
2024-07-03T19:39+0300
2024-07-03T19:39+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Банк России сделает все, чтобы использование китайского юаня в расчетах и для инвестирования продолжалось, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Для меня очевидно, что мы сделаем все для того, чтобы использование китайского юаня в расчетах и как средство для инвестирования, оно продолжалось, чтобы все механизмы для бесперебойного использования данной валюты, они были найдены, сохранены, либо найдены даже в том случае, если потребуются какие-то донастройки, нахождения новых путей, новых каналов. Но сегодня это наш приоритет, я думаю, что мы это сделаем", — сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Насколько вы знаете, российский рубль и китайский юань являются сегодня очень значимыми валютами для расчетов и в контексте обеспечения внешнеэкономической деятельности, и в принципе с точки зрения инвестиционных предпочтений российских резидентов как физических, так и юридических лиц", — отметил он. По его словам, очевидно, что санкции в отношении Московской биржи "породили дополнительные страхи как у наших международных партнеров, так и у российских инвесторов, которые через организованные торги приобретали ту или иную валюту". США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, юань, банк россии
Экономика, РОССИЯ, юань, Банк России
ЦБ рассказал о обеспечении использования юаня в расчетах
ЦБ РФ сделает все для продолжения использования юаня в расчетах и инвестировании
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. Банк России сделает все, чтобы использование китайского юаня в расчетах и для инвестирования продолжалось, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Для меня очевидно, что мы сделаем все для того, чтобы использование китайского юаня в расчетах и как средство для инвестирования, оно продолжалось, чтобы все механизмы для бесперебойного использования данной валюты, они были найдены, сохранены, либо найдены даже в том случае, если потребуются какие-то донастройки, нахождения новых путей, новых каналов. Но сегодня это наш приоритет, я думаю, что мы это сделаем", — сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
"Насколько вы знаете, российский рубль и китайский юань являются сегодня очень значимыми валютами для расчетов и в контексте обеспечения внешнеэкономической деятельности, и в принципе с точки зрения инвестиционных предпочтений российских резидентов как физических, так и юридических лиц", — отметил он.
Греф не увидел риски приостановки биржевых торгов юанем в России
По его словам, очевидно, что санкции в отношении Московской биржи "породили дополнительные страхи как у наших международных партнеров, так и у российских инвесторов, которые через организованные торги приобретали ту или иную валюту".
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.