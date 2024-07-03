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Банк России 2 июля продал рекордный объем юаней по валютному свопу - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Банк России 2 июля продал рекордный объем юаней по валютному свопу
Банк России 2 июля продал рекордный объем юаней по валютному свопу - 03.07.2024, ПРАЙМ
Банк России 2 июля продал рекордный объем юаней по валютному свопу
Банк России во вторник, 2 июля, продал в рамках валютного свопа 19,481 миллиарда юаней на 231,422 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T08:22+0300
2024-07-03T09:52+0300
россия
иностранная валюта
юань
банк россии
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России во вторник, 2 июля, продал в рамках валютного свопа 19,481 миллиарда юаней на 231,422 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю и на 1,2 миллиарда юаней больше предыдущего рекорда, следует из материалов ЦБ. Предыдущий рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 28 июня - 18,333 миллиарда на 211,253 миллиарда рублей. Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день. Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.
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россия, иностранная валюта, юань
РОССИЯ, иностранная валюта, юань, Банк России
08:22 03.07.2024 (обновлено: 09:52 03.07.2024)
 
Банк России 2 июля продал рекордный объем юаней по валютному свопу

Банк России 2 июля продал рекордный объем юаней на 231 миллиарда рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России во вторник, 2 июля, продал в рамках валютного свопа 19,481 миллиарда юаней на 231,422 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю и на 1,2 миллиарда юаней больше предыдущего рекорда, следует из материалов ЦБ.
Предыдущий рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 28 июня - 18,333 миллиарда на 211,253 миллиарда рублей.
Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день.
Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать.
Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.
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