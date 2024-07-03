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ВСУ нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре ЗАЭС, сообщил Лихачев

ВСУ нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре ЗАЭС, сообщил Лихачев - 03.07.2024, ПРАЙМ

ВСУ нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре ЗАЭС, сообщил Лихачев

ВСУ нанесли три удара дронами по подстанции "Радуга", входящую в инфраструктуру ЗАЭС, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:14+0300

2024-07-03T15:14+0300

2024-07-03T15:36+0300

происшествия

украина

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. ВСУ нанесли три удара дронами по подстанции "Радуга", входящую в инфраструктуру ЗАЭС, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев."По московскому времени в 10.30, в 10.37 и в 10.47 случилось три удара беспилотниками по подстанции в Энергодаре, подстанции "Радуга", которая снабжает и сам город, и относится к энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС", — отметил глава госкорпорации.Кроме того, в результате атаки пострадали восемь человек, им была оказана необходимая помощь в рамках ФМБА.Нанесенные повреждения затронули оба трансформатора на подстанции, удары были совершены тремя беспилотниками-камикадзе типа квадрокоптер. Лихачев отметил, что время для атаки было выбрано неудачно, так как в тот момент на подстанции работала бригада специалистов.

https://1prime.ru/20240622/ataki-849410546.html

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