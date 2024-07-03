https://1prime.ru/20240703/zaes-849710182.html
Инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
Инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:06+0300
2024-07-03T16:06+0300
2024-07-03T16:06+0300
происшествия
магатэ
атаки
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84196/06/841960648_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_404203062b97e3427c2cebdf4a4caea2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – ПРАЙМ. Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об ударе ВСУ по подстанции. Пока идет оценка, брошены все силы, чтобы ликвидировать результаты атаки. Мы надеемся, что потеряна она не безвозвратно", — сказала Яшина. По ее словам, сейчас на атакованной подстанции идет оценка ущерба. В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что украинские военные атаковали беспилотниками подстанцию "Радуга" в Энергодаре. Пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС: один в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкой. Атака была совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, и оба трансформатора на подстанции были повреждены.Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что большая часть города осталась без света и воды, есть угроза жизнеобеспечению. Пресс-служба Запорожской АЭС заявила, что нарушено штатное функционирование некоторых объектов, но меры по обеспечению ядерной безопасности выполняются в полном объеме.
https://1prime.ru/20240703/zaes-849706089.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84196/06/841960648_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_265cc4b1fd5cd65e8adfcd9cd31b8e57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, атаки, всу
Происшествия, МАГАТЭ, Атаки, ВСУ
Инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
Яшина: инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – ПРАЙМ. Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об ударе ВСУ по подстанции. Пока идет оценка, брошены все силы, чтобы ликвидировать результаты атаки. Мы надеемся, что потеряна она не безвозвратно", — сказала Яшина.
По ее словам, сейчас на атакованной подстанции идет оценка ущерба.
ВСУ нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре ЗАЭС, сообщил Лихачев
В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что украинские военные атаковали беспилотниками подстанцию "Радуга" в Энергодаре. Пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС: один в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкой.
Атака была совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, и оба трансформатора на подстанции были повреждены.
Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что большая часть города осталась без света и воды, есть угроза жизнеобеспечению. Пресс-служба Запорожской АЭС заявила, что нарушено штатное функционирование некоторых объектов, но меры по обеспечению ядерной безопасности выполняются в полном объеме.