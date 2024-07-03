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Инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
Инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:06+0300
2024-07-03T16:06+0300
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – ПРАЙМ. Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. "Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об ударе ВСУ по подстанции. Пока идет оценка, брошены все силы, чтобы ликвидировать результаты атаки. Мы надеемся, что потеряна она не безвозвратно", — сказала Яшина. По ее словам, сейчас на атакованной подстанции идет оценка ущерба. В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что украинские военные атаковали беспилотниками подстанцию "Радуга" в Энергодаре. Пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС: один в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкой. Атака была совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, и оба трансформатора на подстанции были повреждены.Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что большая часть города осталась без света и воды, есть угроза жизнеобеспечению. Пресс-служба Запорожской АЭС заявила, что нарушено штатное функционирование некоторых объектов, но меры по обеспечению ядерной безопасности выполняются в полном объеме.
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магатэ, атаки, всу
Происшествия, МАГАТЭ, Атаки, ВСУ
16:06 03.07.2024
 
Инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"

Яшина: инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – ПРАЙМ. Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об ударе ВСУ по подстанции. Пока идет оценка, брошены все силы, чтобы ликвидировать результаты атаки. Мы надеемся, что потеряна она не безвозвратно", — сказала Яшина.
По ее словам, сейчас на атакованной подстанции идет оценка ущерба.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
ВСУ нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре ЗАЭС, сообщил Лихачев
15:14
В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что украинские военные атаковали беспилотниками подстанцию "Радуга" в Энергодаре. Пострадали восемь сотрудников Запорожской АЭС: один в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкой.
Атака была совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, и оба трансформатора на подстанции были повреждены.
Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что большая часть города осталась без света и воды, есть угроза жизнеобеспечению. Пресс-служба Запорожской АЭС заявила, что нарушено штатное функционирование некоторых объектов, но меры по обеспечению ядерной безопасности выполняются в полном объеме.
 
ПроисшествияМАГАТЭАтакиВСУ
 
 
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