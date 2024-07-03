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Совфед рекомендовал кабмину совершенствовать оплату труда в МВД
Совфед рекомендовал кабмину совершенствовать оплату труда в МВД - 03.07.2024, ПРАЙМ
Совфед рекомендовал кабмину совершенствовать оплату труда в МВД
Совет Федерации предложил правительству России рассмотреть вопрос о повышении оплаты труда в органах внутренних дел, следует из из инициатив СФ по формированию... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:20+0300
2024-07-03T12:20+0300
2024-07-03T12:20+0300
экономика
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации предложил правительству России рассмотреть вопрос о повышении оплаты труда в органах внутренних дел, следует из из инициатив СФ по формированию федерального бюджета на пердстоящие три года."Рекомендовать правительству РФ при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в министерстве внутренних дел РФ и повышении уровня оплаты труда низкооплачиваемых сотрудников, включая работников подразделений по вопросам миграции", – говорится в документе.Сенаторы также предложили увеличить финансовую поддержку лицам гражданского персонала Вооруженных сил, которые работают на судах обеспечения Черноморского флота и принимали участие в боевых действиях в рамках СВО на Черноморском флоте.Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила нехватку кадров в МВД, говоря, что в этой сфере нужно более 150 тысяч человек, и нехватка участковых достигает 75 процентов в некоторых регионах. Сенатор подчеркнула, что их зарплата иногда ниже, чем у сотрудников доставки и водителей такси.
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россия, совфед, зарплата
Экономика, РОССИЯ, Совфед, зарплата
Совфед рекомендовал кабмину совершенствовать оплату труда в МВД
Совфед рекомендовал правительству совершенствовать оплату труда в МВД
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации предложил правительству России рассмотреть вопрос о повышении оплаты труда в органах внутренних дел, следует из из инициатив СФ по формированию федерального бюджета на пердстоящие три года.
"Рекомендовать правительству РФ при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотреть вопрос о совершенствовании оплаты труда в министерстве внутренних дел РФ и повышении уровня оплаты труда низкооплачиваемых сотрудников, включая работников подразделений по вопросам миграции", – говорится в документе.
Сенаторы также предложили увеличить финансовую поддержку лицам гражданского персонала Вооруженных сил, которые работают на судах обеспечения Черноморского флота и принимали участие в боевых действиях в рамках СВО на Черноморском флоте.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила нехватку кадров в МВД, говоря, что в этой сфере нужно более 150 тысяч человек, и нехватка участковых достигает 75 процентов в некоторых регионах. Сенатор подчеркнула, что их зарплата иногда ниже, чем у сотрудников доставки и водителей такси.
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