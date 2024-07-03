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Берегитесь: какие болезни обостряются в жару

Берегитесь: какие болезни обостряются в жару - 03.07.2024, ПРАЙМ

Берегитесь: какие болезни обостряются в жару

В жару в группе риска находятся прежде всего люди с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, после перенесенных острых заболеваний или в период... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T03:03+0300

2024-07-03T03:03+0300

2024-07-03T03:03+0300

жара

погода

медицина

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. В жару в группе риска находятся прежде всего люди с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, после перенесенных острых заболеваний или в период болезни, а также дети и пожилые люди. Об этом рассказал агентству "Прайм" врач-терапевт медтехкомпании "Доктор рядом" Евгений Гвоздик.Прежде всего, сложно приходится людям с гипертонической болезнью. Жара провоцирует повышение артериального давления и обострение заболеваний. Сильные или постоянные спазмы сосудов могут вызывать недостаточный приток крови к сердцу, мозгу и почкам."При чрезмерном спазме кровь может совсем перестать поступать по артерии, наступает резкое нарушение кровообращения. Так развивается инсульт и инфаркт миокарда", - предупреждает терапевт.Жара может приводить также к обострению хронической сердечной недостаточности. "В жаркую погоду люди начинают пить больше жидкостей, она задерживается в организме и происходит декомпенсация состояния", - объясняет доктор. Дело в том, что на фоне задержки жидкости может происходить повышение артериального давления, спазм сосудов и т.д.По словам врача, объем потребляемой жидкости в жару должен зависеть от активности человека в течение дня.“Если активность высокая, то и пить нужно больше, но при умеренной активности нужно сокращать объем потребления воды”, - отмечает Гвоздик.

https://1prime.ru/20240702/zhara-849666323.html

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жара, погода, медицина