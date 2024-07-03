Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский устал: Киев ждет очередная смена кадров - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240703/zelenskiy-849703326.html
Зеленский устал: Киев ждет очередная смена кадров
Зеленский устал: Киев ждет очередная смена кадров - 03.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский устал: Киев ждет очередная смена кадров
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вероятно, покинет свой пост, Владимир Зеленский от него устал. Об этом пишет местное издание "Украинская правда". | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:46+0300
2024-07-03T14:46+0300
политика
владимир зеленский
денис шмыгаль
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/85/841808589_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_34e2ee2166832060f02840c651b330b1.jpg
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вероятно, покинет свой пост, Владимир Зеленский от него устал. Об этом пишет местное издание "Украинская правда". "Зеленский устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет", - сказано в публикации.По данным издания, Зеленский требует новых креативных предложений, однако Шмыгаль полностью измениться не может. Ранее 29 июня издание "Страна.ua" сообщало об обсуждении в Киеве возможности смены премьер-министра Украины. Отмечалось, что заменить Шмыгаля может первый вице-премьер Юлия Свириденко.
https://1prime.ru/20240618/ukraina-849275737.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/85/841808589_133:0:2545:1809_1920x0_80_0_0_21397eb81546ba40cf9a39d32f1bfbbd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, денис шмыгаль, украина
Политика, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, УКРАИНА
14:46 03.07.2024
 
Зеленский устал: Киев ждет очередная смена кадров

"Украинская правда": Зеленский "устал" от премьера Украины Шмыгаля и планирует его уволить

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вероятно, покинет свой пост, Владимир Зеленский от него устал. Об этом пишет местное издание "Украинская правда".
"Зеленский устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет", - сказано в публикации.
По данным издания, Зеленский требует новых креативных предложений, однако Шмыгаль полностью измениться не может.
Ранее 29 июня издание "Страна.ua" сообщало об обсуждении в Киеве возможности смены премьер-министра Украины. Отмечалось, что заменить Шмыгаля может первый вице-премьер Юлия Свириденко.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
Шмыгаль раскрыл, сколько Украина хочет получить на поддержку энергосистемы
18 июня, 17:49
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала