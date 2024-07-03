https://1prime.ru/20240703/zelenskiy-849703326.html

Зеленский устал: Киев ждет очередная смена кадров

Зеленский устал: Киев ждет очередная смена кадров - 03.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский устал: Киев ждет очередная смена кадров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вероятно, покинет свой пост, Владимир Зеленский от него устал. Об этом пишет местное издание "Украинская правда". | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T14:46+0300

2024-07-03T14:46+0300

2024-07-03T14:46+0300

политика

владимир зеленский

денис шмыгаль

украина

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вероятно, покинет свой пост, Владимир Зеленский от него устал. Об этом пишет местное издание "Украинская правда". "Зеленский устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет", - сказано в публикации.По данным издания, Зеленский требует новых креативных предложений, однако Шмыгаль полностью измениться не может. Ранее 29 июня издание "Страна.ua" сообщало об обсуждении в Киеве возможности смены премьер-министра Украины. Отмечалось, что заменить Шмыгаля может первый вице-премьер Юлия Свириденко.

https://1prime.ru/20240618/ukraina-849275737.html

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владимир зеленский, денис шмыгаль, украина