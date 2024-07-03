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Зеленский устал: Киев ждет очередная смена кадров
Зеленский устал: Киев ждет очередная смена кадров - 03.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский устал: Киев ждет очередная смена кадров
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вероятно, покинет свой пост, Владимир Зеленский от него устал. Об этом пишет местное издание "Украинская правда". | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:46+0300
2024-07-03T14:46+0300
2024-07-03T14:46+0300
политика
владимир зеленский
денис шмыгаль
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вероятно, покинет свой пост, Владимир Зеленский от него устал. Об этом пишет местное издание "Украинская правда". "Зеленский устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет", - сказано в публикации.По данным издания, Зеленский требует новых креативных предложений, однако Шмыгаль полностью измениться не может. Ранее 29 июня издание "Страна.ua" сообщало об обсуждении в Киеве возможности смены премьер-министра Украины. Отмечалось, что заменить Шмыгаля может первый вице-премьер Юлия Свириденко.
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владимир зеленский, денис шмыгаль, украина
Политика, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, УКРАИНА
Зеленский устал: Киев ждет очередная смена кадров
"Украинская правда": Зеленский "устал" от премьера Украины Шмыгаля и планирует его уволить
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вероятно, покинет свой пост, Владимир Зеленский от него устал. Об этом пишет местное издание "Украинская правда".
"Зеленский устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет", - сказано в публикации.
По данным издания, Зеленский требует новых креативных предложений, однако Шмыгаль полностью измениться не может.
Ранее 29 июня издание "Страна.ua" сообщало об обсуждении в Киеве возможности смены премьер-министра Украины. Отмечалось, что заменить Шмыгаля может первый вице-премьер Юлия Свириденко.
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