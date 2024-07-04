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В Госдуме поддержали индексацию ставок акцизов на 4% на 2025-2027 годы

В Госдуме поддержали индексацию ставок акцизов на 4% на 2025-2027 годы - 04.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме поддержали индексацию ставок акцизов на 4% на 2025-2027 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства, которая предусматривает индексацию ставок акцизов на подакцизные товары на 4% на... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T20:42+0300

2024-07-04T20:42+0300

2024-07-04T20:42+0300

банк россии

инфляция в россии

госдума

минфин

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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства, которая предусматривает индексацию ставок акцизов на подакцизные товары на 4% на 2025-2027 годы. "Ставки акцизов проиндексированы на уровень инфляции, согласно правилам, на 4%", — сообщил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Соответствующая поправка была поддержана комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта, входящего в бюджетный пакет и вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. "Это бюджетообразующий законопроект, чтобы к этому вопросу осенью не возвращаться, добавлена индексация ставок акцизов на уровень инфляции на 2025-2027 годы", — добавил он.

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инфляция в россии, госдума, минфин