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В Госдуме поддержали индексацию ставок акцизов на 4% на 2025-2027 годы
В Госдуме поддержали индексацию ставок акцизов на 4% на 2025-2027 годы - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме поддержали индексацию ставок акцизов на 4% на 2025-2027 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства, которая предусматривает индексацию ставок акцизов на подакцизные товары на 4% на... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T20:42+0300
2024-07-04T20:42+0300
2024-07-04T20:42+0300
банк россии
инфляция в россии
госдума
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства, которая предусматривает индексацию ставок акцизов на подакцизные товары на 4% на 2025-2027 годы. "Ставки акцизов проиндексированы на уровень инфляции, согласно правилам, на 4%", — сообщил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Соответствующая поправка была поддержана комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта, входящего в бюджетный пакет и вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. "Это бюджетообразующий законопроект, чтобы к этому вопросу осенью не возвращаться, добавлена индексация ставок акцизов на уровень инфляции на 2025-2027 годы", — добавил он.
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инфляция в россии, госдума, минфин
Банк России, инфляция в России, Госдума, Минфин
В Госдуме поддержали индексацию ставок акцизов на 4% на 2025-2027 годы
В Госдуме поддержали индексацию ставок акцизов на 4% на 2025-2027 годы
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства, которая предусматривает индексацию ставок акцизов на подакцизные товары на 4% на 2025-2027 годы.
"Ставки акцизов проиндексированы на уровень инфляции, согласно правилам, на 4%", — сообщил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Соответствующая поправка была поддержана комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта, входящего в бюджетный пакет и вносящего изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы.
"Это бюджетообразующий законопроект, чтобы к этому вопросу осенью не возвращаться, добавлена индексация ставок акцизов на уровень инфляции на 2025-2027 годы", — добавил он.