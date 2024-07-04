Что так смутило рынок

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера достиг нашей цели роста на июль — 3225 п. Технический план отработан полностью. А далее рынок захлестнула волна распродаж, и на вечерке бенчмарк уже упал к 3180 п. и на 1,1%. С технической коррекцией от уровня сопротивления все понятно, но эмоциональные распродажи появились после комментариев финансистов на форуме ЦБ — там шли рассуждения о целесообразности листинга крупных компаний на бирже, а это было крайне негативно воспринято участниками торгов.Сильнее рынка оказались акций Совкомфлота (+1,3%). Бумаги восстанавливаются после падения на годовое дно, вчера был максимум месяца под 127 руб. Корпорация адаптируется к санкциям. Долгосрочный таргет — 180 руб.Слабее рынка были бумаги золотодобытчика Селигдара (-3,2%). Распродажи идут уже две недели, как задержали прежнего президента холдинга. Там уже новый руководитель, но сентимент на бирже все еще слабый. Тем не менее технический ориентир падения на 60 руб. исполнен, а само золото резко взлетело в цене — акции могут замедлиться на падении и даже отскочить.Рубль еще немного ослаб, но волатильность торгов снизилась. Инвалюты подошли к сопротивлениям и рискуют локально развернуться вниз. Для юаня зоной продаж может быть 12, для фьючерса на доллар США — 89 000, а для контракта на евро — 95 000.
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера достиг нашей цели роста на июль — 3225 п. Технический план отработан полностью. А далее рынок захлестнула волна распродаж, и на вечерке бенчмарк уже упал к 3180 п. и на 1,1%. С технической коррекцией от уровня сопротивления все понятно, но эмоциональные распродажи появились после комментариев финансистов на форуме ЦБ — там шли рассуждения о целесообразности листинга крупных компаний на бирже, а это было крайне негативно воспринято участниками торгов.
Сильнее рынка оказались акций Совкомфлота (+1,3%). Бумаги восстанавливаются после падения на годовое дно, вчера был максимум месяца под 127 руб. Корпорация адаптируется к санкциям. Долгосрочный таргет — 180 руб.
Слабее рынка были бумаги золотодобытчика Селигдара (-3,2%). Распродажи идут уже две недели, как задержали прежнего президента холдинга. Там уже новый руководитель, но сентимент на бирже все еще слабый. Тем не менее технический ориентир падения на 60 руб. исполнен, а само золото резко взлетело в цене — акции могут замедлиться на падении и даже отскочить.
Рубль еще немного ослаб, но волатильность торгов снизилась. Инвалюты подошли к сопротивлениям и рискуют локально развернуться вниз. Для юаня зоной продаж может быть 12, для фьючерса на доллар США — 89 000, а для контракта на евро — 95 000.
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