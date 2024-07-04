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Что так смутило рынок - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Что так смутило рынок
Что так смутило рынок - 04.07.2024, ПРАЙМ
Что так смутило рынок
Индекс Мосбиржи вчера достиг нашей цели роста на июль — 3225 п. Технический план отработан полностью. А далее рынок захлестнула волна распродаж, и на вечерке... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T09:53+0300
2024-07-04T09:54+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера достиг нашей цели роста на июль — 3225 п. Технический план отработан полностью. А далее рынок захлестнула волна распродаж, и на вечерке бенчмарк уже упал к 3180 п. и на 1,1%. С технической коррекцией от уровня сопротивления все понятно, но эмоциональные распродажи появились после комментариев финансистов на форуме ЦБ — там шли рассуждения о целесообразности листинга крупных компаний на бирже, а это было крайне негативно воспринято участниками торгов.Сильнее рынка оказались акций Совкомфлота (+1,3%). Бумаги восстанавливаются после падения на годовое дно, вчера был максимум месяца под 127 руб. Корпорация адаптируется к санкциям. Долгосрочный таргет — 180 руб.Слабее рынка были бумаги золотодобытчика Селигдара (-3,2%). Распродажи идут уже две недели, как задержали прежнего президента холдинга. Там уже новый руководитель, но сентимент на бирже все еще слабый. Тем не менее технический ориентир падения на 60 руб. исполнен, а само золото резко взлетело в цене — акции могут замедлиться на падении и даже отскочить.Рубль еще немного ослаб, но волатильность торгов снизилась. Инвалюты подошли к сопротивлениям и рискуют локально развернуться вниз. Для юаня зоной продаж может быть 12, для фьючерса на доллар США — 89 000, а для контракта на евро — 95 000.
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Михаил Зельцер
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4.7
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4.7
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
09:53 04.07.2024 (обновлено: 09:54 04.07.2024)
 
Что так смутило рынок

Аналитик Зельцер: рынок достиг цели роста на июль

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера достиг нашей цели роста на июль — 3225 п. Технический план отработан полностью. А далее рынок захлестнула волна распродаж, и на вечерке бенчмарк уже упал к 3180 п. и на 1,1%. С технической коррекцией от уровня сопротивления все понятно, но эмоциональные распродажи появились после комментариев финансистов на форуме ЦБ — там шли рассуждения о целесообразности листинга крупных компаний на бирже, а это было крайне негативно воспринято участниками торгов.
Сильнее рынка оказались акций Совкомфлота (+1,3%). Бумаги восстанавливаются после падения на годовое дно, вчера был максимум месяца под 127 руб. Корпорация адаптируется к санкциям. Долгосрочный таргет — 180 руб.
Слабее рынка были бумаги золотодобытчика Селигдара (-3,2%). Распродажи идут уже две недели, как задержали прежнего президента холдинга. Там уже новый руководитель, но сентимент на бирже все еще слабый. Тем не менее технический ориентир падения на 60 руб. исполнен, а само золото резко взлетело в цене — акции могут замедлиться на падении и даже отскочить.
Рубль еще немного ослаб, но волатильность торгов снизилась. Инвалюты подошли к сопротивлениям и рискуют локально развернуться вниз. Для юаня зоной продаж может быть 12, для фьючерса на доллар США — 89 000, а для контракта на евро — 95 000.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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