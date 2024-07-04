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Амфибии снизили траты нефтегазовых фирм на перевозки на Дальнем Востоке

Амфибии снизили траты нефтегазовых фирм на перевозки на Дальнем Востоке - 04.07.2024, ПРАЙМ

Амфибии снизили траты нефтегазовых фирм на перевозки на Дальнем Востоке

Российские амфибии, в том числе не имеющие аналогов в мире, помогли снизить до 45% затраты на перевозки нефтегазовых компаний при работе в районах Сибири,... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:22+0300

2024-07-04T15:22+0300

2024-07-04T15:22+0300

экономика

россия

грузы

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - ПРАЙМ. Российские амфибии, в том числе не имеющие аналогов в мире, помогли снизить до 45% затраты на перевозки нефтегазовых компаний при работе в районах Сибири, Дальнего Востока и частично Арктики, сообщил директор по развитию завода "Север" Павел Трыков. "Мы разработали для "Газпрома" седельный тягач "Профи-Макс" на шинах низкого давления, это единственная в мире модель снегоболотохода грузоподъемностью до десяти тонн. У логистических и добывающих компаний он пользуется спросом: один такой вездеход равноценно заменяет пять традиционных "буханок", а затраты на его содержание в несколько раз ниже... В целом внедрение амфибий позволяет минимум до 45% сократить затраты на перевозки и снизить долю в них авиапарка", - сообщил Трыков на VIII международном Восточном нефтегазовом форуме. По его словам, интерес к российским грузовым и грузопассажирским амфибиям вызван не только дефицитом воздушного транспорта. "В условиях бурного развития северных территорий, освоения Сибири и Дальнего Востока, разработки новых месторождений и увеличения трафика на Северном морском пути вопрос объемов, стабильности и стоимости грузоперевозок становится едва ли не ключевым, особенно для системообразующих компаний", - сказал он. Восточный нефтегазовый форум — профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом представителей власти и бизнеса в нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Он проходит уже в восьмой раз 3-4 июля во Владивостоке. В рамках форума представят более 40 крупнейших нефтегазовых проектов, которые планируют построить, модернизировать и реализовать до 2035 года и позднее. Одной из важных тем Восточного нефтегазового форума станет обсуждение "разворота на Восток": выход на новые рынки сбыта, отладка маршрутов, ребалансировка спроса, информируют организаторы. На форуме обсудят и практику импортозамещения, внедрение инноваций в производство, развитие энергетического сектора — динамику газификации, перспективы проектов производства СПГ. Также запланированы дискуссии, деловое и неформальное общение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, грузы