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Китайская XPeng планирует построить завод летающих автомобилей на юге КНР

Китайская XPeng планирует построить завод летающих автомобилей на юге КНР - 04.07.2024, ПРАЙМ

Китайская XPeng планирует построить завод летающих автомобилей на юге КНР

Китайский производитель электрокаров XPeng построит центр исследований и разработки, производства и продаж летающих автомобилей в городе Гуанчжоу на юге страны, | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T18:26+0300

2024-07-04T18:26+0300

2024-07-04T18:26+0300

экономика

китай

завод

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ПЕКИН, 4 июл — ПРАЙМ. Китайский производитель электрокаров XPeng построит центр исследований и разработки, производства и продаж летающих автомобилей в городе Гуанчжоу на юге страны, сообщает в четверг компания. "Xpeng Aeroht построит в зоне промышленного развития города Гуанчжоу центр научных исследований, "умного" производства и сбыта, предназначенный для проведения испытаний, производства, продаж, стоянки и эксплуатации летающих автомобилей", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании в четверг. Отмечается, что компания подписала соглашение с зоной промышленного развития Гуанчжоу об инвестициях и сотрудничестве в рамках проекта летающего автомобиля Xpeng Aeroht. В компании уточнили, что сначала на заводе по крупномасштабному производству летающих автомобилей будут производиться летательные модули. Ранее вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань заявил РИА Новости, что XPeng планирует к концу 2024 года начать предпродажи XPeng Aeroht — модульного автомобиля, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. "Во-первых, это автомобиль, но вместе с тем в его багажнике находится летательный аппарат, то есть вы можете доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь. Я думаю, что к концу этого года мы сможем начать принимать предзаказы. Вначале мы намерены продавать его в Китае, а в будущем мы последовательно будем продвигать этот автомобиль и на мировом рынке", — рассказывал Ван Тань агентству. Он отмечал, что, по предварительной оценке, цена модульного летающего автомобиля составит от 1 до 2 миллионов юаней (138–276 тысяч долларов). Доставку клиентам компания рассчитывает начать в четвертом квартале 2025 года.

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китай, завод