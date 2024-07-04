https://1prime.ru/20240704/bank-849737696.html
В Иране оценили перспективы создания банка ШОС
В Иране оценили перспективы создания банка ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Иране оценили перспективы создания банка ШОС
Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на саммите ШОС в Астане оценил перспективы создания банка организации. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:33+0300
2024-07-04T11:33+0300
2024-07-04T11:33+0300
иран
шос
банк шос
саммит шос
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849733500_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_2962d592021417d508181dc48263ad90.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на саммите ШОС в Астане оценил перспективы создания банка организации. "Учитывая опыт, полученный в рамках банковского союза организации, его создание может повысить уровень сотрудничества в финансовой и экономической сферах", - приводит слова Мохбера агентство Tasnim.Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. ШОС, основанная в 2001-м, изначально объединяла Россию, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Через время присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в 2024-м к организации присоединилась Белоруссия.
https://1prime.ru/20240704/putin-849737573.html
иран
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849733500_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_922cc970eb1fdcc4b8bdd61b4e7f29ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, шос, банк шос, саммит шос, казахстан
ИРАН, ШОС, банк ШОС, саммит ШОС, КАЗАХСТАН
В Иране оценили перспективы создания банка ШОС
И.о. президента Ирана: создание совместного банка ШОС укрепит сотрудничество
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на саммите ШОС в Астане оценил перспективы создания банка организации.
"Учитывая опыт, полученный в рамках банковского союза организации, его создание может повысить уровень сотрудничества в финансовой и экономической сферах", - приводит слова Мохбера агентство Tasnim.
Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. ШОС, основанная в 2001-м, изначально объединяла Россию, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Через время присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в 2024-м к организации присоединилась Белоруссия.
Путин назвал ШОС и БРИКС опорой зарождающегося миропорядка