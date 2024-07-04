https://1prime.ru/20240704/bank-849737696.html

В Иране оценили перспективы создания банка ШОС

В Иране оценили перспективы создания банка ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ

В Иране оценили перспективы создания банка ШОС

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на саммите ШОС в Астане оценил перспективы создания банка организации. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:33+0300

2024-07-04T11:33+0300

2024-07-04T11:33+0300

иран

шос

банк шос

саммит шос

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849733500_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_2962d592021417d508181dc48263ad90.jpg

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на саммите ШОС в Астане оценил перспективы создания банка организации. "Учитывая опыт, полученный в рамках банковского союза организации, его создание может повысить уровень сотрудничества в финансовой и экономической сферах", - приводит слова Мохбера агентство Tasnim.Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. ШОС, основанная в 2001-м, изначально объединяла Россию, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Через время присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в 2024-м к организации присоединилась Белоруссия.

https://1prime.ru/20240704/putin-849737573.html

иран

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, шос, банк шос, саммит шос, казахстан