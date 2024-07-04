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В Иране оценили перспективы создания банка ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В Иране оценили перспективы создания банка ШОС
В Иране оценили перспективы создания банка ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Иране оценили перспективы создания банка ШОС
Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на саммите ШОС в Астане оценил перспективы создания банка организации. | 04.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на саммите ШОС в Астане оценил перспективы создания банка организации. "Учитывая опыт, полученный в рамках банковского союза организации, его создание может повысить уровень сотрудничества в финансовой и экономической сферах", - приводит слова Мохбера агентство Tasnim.Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. ШОС, основанная в 2001-м, изначально объединяла Россию, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Через время присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в 2024-м к организации присоединилась Белоруссия.
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иран, шос, банк шос, саммит шос, казахстан
ИРАН, ШОС, банк ШОС, саммит ШОС, КАЗАХСТАН
11:33 04.07.2024
 
В Иране оценили перспективы создания банка ШОС

И.о. президента Ирана: создание совместного банка ШОС укрепит сотрудничество

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкСаммит государств-членов ШОС
Саммит государств-членов ШОС - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на саммите ШОС в Астане оценил перспективы создания банка организации.
"Учитывая опыт, полученный в рамках банковского союза организации, его создание может повысить уровень сотрудничества в финансовой и экономической сферах", - приводит слова Мохбера агентство Tasnim.
Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. ШОС, основанная в 2001-м, изначально объединяла Россию, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Через время присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в 2024-м к организации присоединилась Белоруссия.
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