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В ЦБ назвали риски внебиржевых торгов акциями в выходные дни - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ назвали риски внебиржевых торгов акциями в выходные дни
В ЦБ назвали риски внебиржевых торгов акциями в выходные дни - 04.07.2024, ПРАЙМ
В ЦБ назвали риски внебиржевых торгов акциями в выходные дни
Банк России в вопросе внебиржевых торгов акциями в выходные дни беспокоит возникающий риск изменения цен на активы, заявил журналистам заместитель председателя... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:50+0300
2024-07-04T14:50+0300
банк россии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России в вопросе внебиржевых торгов акциями в выходные дни беспокоит возникающий риск изменения цен на активы, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. "Появилась практика того, когда внутри себя отдельные участники позволяют своим клиентам торговать в выходные дни, когда на бирже ничего не происходит. С одной стороны - это возможность, кому-то удобно, кто-то хочет, но очень важно, что при этом мы понимали бы, что возникает риск изменения цен", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Габуния привел пример: на бирже в пятницу закрылась цена по какой-либо бумаге на уровне 100 рублей, после этого на выходных бумаги доторговались на внебиржевом рынке до 180 рублей "где-то у себя", а биржа открывается в понедельник, и ей все равно, что делал брокер, у нее цена 100 рублей. "Соответственно автоматом, тот, кто торговал в выходные, теряет все свои деньги, а если это еще и значительные объемы - это вылетает в стакан Московской биржи и создает дополнительную ненужную волатильность", - обратил внимание он. "Поэтому в этом плане мы точно будем очень внимательно оценивать то, какие механизмы избежания этого ценового шифта использует участник фондового рынка для обеспечения безопасности своих клиентов и финансовой стабильности как таковой", - сказал он. "Весь вопрос в этих шифтах цен, поэтому это предмет для обсуждения. Я не знаю, какие решения будут приняты - ограничимся ли мы просто какими-нибудь требованиями к тому, как эта торговля должна будет устроиться, или будем ли мы ее лимитировать каким-то образом, но мы на это смотрим. Но важно, что пока нельзя сказать, что эти объемы какие-то драматичные", - сказал он. Среднемесячный объем сделок в выходные дни на внебиржевом фондовом рынке в РФ за год вырос в 2,6 раза, до 17,2 миллиарда рублей, но остается все еще незначительным относительно биржевого оборота, сообщал в июне ЦБ РФ в докладе для общественных консультаций "Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке". Ранее представители Мосбиржи неоднократно заявляли об обсуждении с участниками рынка расширения времени организованных торгов.
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россия
Банк России, РОССИЯ
14:50 04.07.2024
 
В ЦБ назвали риски внебиржевых торгов акциями в выходные дни

ЦБ в вопросе внебиржевых торгов акциями в выходные дни беспокоит риск изменения цен

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Банк России в вопросе внебиржевых торгов акциями в выходные дни беспокоит возникающий риск изменения цен на активы, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
"Появилась практика того, когда внутри себя отдельные участники позволяют своим клиентам торговать в выходные дни, когда на бирже ничего не происходит. С одной стороны - это возможность, кому-то удобно, кто-то хочет, но очень важно, что при этом мы понимали бы, что возникает риск изменения цен", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Габуния привел пример: на бирже в пятницу закрылась цена по какой-либо бумаге на уровне 100 рублей, после этого на выходных бумаги доторговались на внебиржевом рынке до 180 рублей "где-то у себя", а биржа открывается в понедельник, и ей все равно, что делал брокер, у нее цена 100 рублей. "Соответственно автоматом, тот, кто торговал в выходные, теряет все свои деньги, а если это еще и значительные объемы - это вылетает в стакан Московской биржи и создает дополнительную ненужную волатильность", - обратил внимание он.
"Поэтому в этом плане мы точно будем очень внимательно оценивать то, какие механизмы избежания этого ценового шифта использует участник фондового рынка для обеспечения безопасности своих клиентов и финансовой стабильности как таковой", - сказал он.
"Весь вопрос в этих шифтах цен, поэтому это предмет для обсуждения. Я не знаю, какие решения будут приняты - ограничимся ли мы просто какими-нибудь требованиями к тому, как эта торговля должна будет устроиться, или будем ли мы ее лимитировать каким-то образом, но мы на это смотрим. Но важно, что пока нельзя сказать, что эти объемы какие-то драматичные", - сказал он.
Среднемесячный объем сделок в выходные дни на внебиржевом фондовом рынке в РФ за год вырос в 2,6 раза, до 17,2 миллиарда рублей, но остается все еще незначительным относительно биржевого оборота, сообщал в июне ЦБ РФ в докладе для общественных консультаций "Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке".
Ранее представители Мосбиржи неоднократно заявляли об обсуждении с участниками рынка расширения времени организованных торгов.
 
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