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Лукашенко назвал государствам способ "не дрожать перед этим долларом"
Лукашенко назвал государствам способ "не дрожать перед этим долларом" - 04.07.2024, ПРАЙМ
Лукашенко назвал государствам способ "не дрожать перед этим долларом"
Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал как можно быстрее создать в ШОС механизмы двусторонних расчетов в нацвалютах и коллективный финансовый институт. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:42+0300
2024-07-04T15:42+0300
2024-07-04T15:42+0300
александр лукашенко
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АСТАНА, 4 июл – ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал как можно быстрее создать в ШОС механизмы двусторонних расчетов в нацвалютах и коллективный финансовый институт. Организация объединяет крупных игроков, напомнил он. "И все дрожим перед этим долларом. Давайте сделаем шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите, испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может", - сказал Лукашенко.Участники ШОС начали обсуждать создание механизмов финансирования проектов более десяти лет назад. С инициативой создания банка развития стран в 2010 году выступил Китай, дополнить его фондом развития предложил в 2013 году Владимир Путин.
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александр лукашенко, банк шос, саммит шос, китай, россия
Александр Лукашенко, банк ШОС, саммит ШОС, КИТАЙ, РОССИЯ
Лукашенко назвал государствам способ "не дрожать перед этим долларом"
Лукашенко: ШОС нужны механизмы двусторонних расчетов и коллективный фининститут
АСТАНА, 4 июл – ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал как можно быстрее создать в ШОС механизмы двусторонних расчетов в нацвалютах и коллективный финансовый институт.
Организация объединяет крупных игроков, напомнил он. "И все дрожим перед этим долларом. Давайте сделаем шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите, испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может", - сказал Лукашенко.
Участники ШОС начали обсуждать создание механизмов финансирования проектов более десяти лет назад. С инициативой создания банка развития стран в 2010 году выступил Китай, дополнить его фондом развития предложил в 2013 году Владимир Путин.