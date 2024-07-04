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Набиуллина оценила необходимость повысить лимит по бесплатным переводам
Набиуллина оценила необходимость повысить лимит по бесплатным переводам - 04.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина оценила необходимость повысить лимит по бесплатным переводам
ЦБ РФ сейчас не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам в рамках СБП, он покрывает потребности, заявила глава Банка России Эльвира... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:24+0300
2024-07-04T16:24+0300
2024-07-04T16:41+0300
банк россии
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ сейчас не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам в рамках СБП, он покрывает потребности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас лимит 100 тысяч рублей, но мы не видим необходимости его повышать, потому что когда речь идет о переводах другим лицам, мы видим, что, в основном, потребность в такого рода переводах покрывается этим лимитом", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
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россия
Набиуллина оценила необходимость повысить лимит по бесплатным переводам
Набиуллина: ЦБ не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ сейчас не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам в рамках СБП, он покрывает потребности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас лимит 100 тысяч рублей, но мы не видим необходимости его повышать, потому что когда речь идет о переводах другим лицам, мы видим, что, в основном, потребность в такого рода переводах покрывается этим лимитом", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.