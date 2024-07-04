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Набиуллина оценила необходимость повысить лимит по бесплатным переводам - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила необходимость повысить лимит по бесплатным переводам
Набиуллина оценила необходимость повысить лимит по бесплатным переводам - 04.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина оценила необходимость повысить лимит по бесплатным переводам
ЦБ РФ сейчас не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам в рамках СБП, он покрывает потребности, заявила глава Банка России Эльвира... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:24+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ сейчас не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам в рамках СБП, он покрывает потребности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас лимит 100 тысяч рублей, но мы не видим необходимости его повышать, потому что когда речь идет о переводах другим лицам, мы видим, что, в основном, потребность в такого рода переводах покрывается этим лимитом", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
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Банк России, РОССИЯ
16:24 04.07.2024 (обновлено: 16:41 04.07.2024)
 
Набиуллина оценила необходимость повысить лимит по бесплатным переводам

Набиуллина: ЦБ не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ сейчас не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам в рамках СБП, он покрывает потребности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас лимит 100 тысяч рублей, но мы не видим необходимости его повышать, потому что когда речь идет о переводах другим лицам, мы видим, что, в основном, потребность в такого рода переводах покрывается этим лимитом", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
 
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