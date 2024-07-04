Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия стала членом ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240704/belorussiya-849727708.html
Белоруссия стала членом ШОС
Белоруссия стала членом ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Белоруссия стала членом ШОС
Республика Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане. Решение огласил президент Казахстана Касым-Жомарт | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T09:00+0300
2024-07-04T09:51+0300
политика
казахстан
белоруссия
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Республика Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане. Решение огласил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, а Белоруссия подала заявку на членство."Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", — отметил глава Казахстана.Он также поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко со вступлением страны в организацию.Токаев подчеркнул, что вступление Минска поможет открыть новые возможности для сотрудничества и развития в рамках регионального сотрудничества в Евразии. Он также заметил, что Белоруссия за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в ШОС.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в ходе саммита ШОС Белоруссии предоставят статус члена организации. Кроме того, по его словам, президент страны Александр Лукашенко выступит на заседании глав государств ШОС.
https://1prime.ru/20240702/belorussiya-849670817.html
казахстан
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_732504d0ffe31e4974c430d7f53d301f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, белоруссия, шос
Политика, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, ШОС
09:00 04.07.2024 (обновлено: 09:51 04.07.2024)
 
Белоруссия стала членом ШОС

Токаев объявил о принятии решения по полноправному членству Белоруссии в ШОС

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Республика Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане. Решение огласил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, а Белоруссия подала заявку на членство.
"Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", — отметил глава Казахстана.
Он также поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко со вступлением страны в организацию.
Токаев подчеркнул, что вступление Минска поможет открыть новые возможности для сотрудничества и развития в рамках регионального сотрудничества в Евразии. Он также заметил, что Белоруссия за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в ШОС.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в ходе саммита ШОС Белоруссии предоставят статус члена организации. Кроме того, по его словам, президент страны Александр Лукашенко выступит на заседании глав государств ШОС.
Площадь Победы, Минск, Белоруссия
Белоруссия станет членом ШОС на саммите в Астане, заявил Ушаков
2 июля, 17:21
 
ПолитикаКАЗАХСТАНБЕЛОРУССИЯШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала