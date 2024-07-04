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Белоруссия стала членом ШОС
Белоруссия стала членом ШОС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Белоруссия стала членом ШОС
Республика Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане. Решение огласил президент Казахстана Касым-Жомарт | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T09:00+0300
2024-07-04T09:00+0300
2024-07-04T09:51+0300
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Республика Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане. Решение огласил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, а Белоруссия подала заявку на членство."Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", — отметил глава Казахстана.Он также поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко со вступлением страны в организацию.Токаев подчеркнул, что вступление Минска поможет открыть новые возможности для сотрудничества и развития в рамках регионального сотрудничества в Евразии. Он также заметил, что Белоруссия за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в ШОС.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в ходе саммита ШОС Белоруссии предоставят статус члена организации. Кроме того, по его словам, президент страны Александр Лукашенко выступит на заседании глав государств ШОС.
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Политика, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, ШОС
Белоруссия стала членом ШОС
Токаев объявил о принятии решения по полноправному членству Белоруссии в ШОС
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Республика Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане. Решение огласил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, а Белоруссия подала заявку на членство.
"Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято", — отметил глава Казахстана.
Он также поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко со вступлением страны в организацию.
Токаев подчеркнул, что вступление Минска поможет открыть новые возможности для сотрудничества и развития в рамках регионального сотрудничества в Евразии. Он также заметил, что Белоруссия за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в ШОС.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в ходе саммита ШОС Белоруссии предоставят статус члена организации. Кроме того, по его словам, президент страны Александр Лукашенко выступит на заседании глав государств ШОС.
Белоруссия станет членом ШОС на саммите в Астане, заявил Ушаков