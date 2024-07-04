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Путин рассказал, что для ШОС значит вступление Белоруссии - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, что для ШОС значит вступление Белоруссии
Путин рассказал, что для ШОС значит вступление Белоруссии - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, что для ШОС значит вступление Белоруссии
Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) означает вхождение организации в европейское пространство, заявил президент России... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:33+0300
2024-07-04T17:33+0300
политика
белоруссия
шос
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) означает вхождение организации в европейское пространство, заявил президент России Владимир Путин.По словам российского лидера, Республика Беларусь может и несравнима с Китаем или Индией по масштабам, территории и населению, но все же является важным элементом ШОС на востоке Европы."И это выход уже официально Шанхайской организации сотрудничества в полном смысле этого слова на европейский континент", — сказал глава государства.Путин также подчеркнул, что присоединение Беларуси к ШОС взаимовыгодным решением и успехом президента Александра Лукашенко.Президент России прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, который проводится с целью укрепления многостороннего диалога и достижения устойчивого мира и развития. В рамках саммита Путин принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС, а также встретился в формате "ШОС плюс".
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белоруссия, шос, владимир путин
Политика, БЕЛОРУССИЯ, ШОС, Владимир Путин
17:33 04.07.2024
 
Путин рассказал, что для ШОС значит вступление Белоруссии

Путин: вступление Белоруссии означает для ШОС выход на европейское пространство

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
© POOL
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) означает вхождение организации в европейское пространство, заявил президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, Республика Беларусь может и несравнима с Китаем или Индией по масштабам, территории и населению, но все же является важным элементом ШОС на востоке Европы.
"И это выход уже официально Шанхайской организации сотрудничества в полном смысле этого слова на европейский континент", — сказал глава государства.
Путин также подчеркнул, что присоединение Беларуси к ШОС взаимовыгодным решением и успехом президента Александра Лукашенко.
Президент России прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, который проводится с целью укрепления многостороннего диалога и достижения устойчивого мира и развития. В рамках саммита Путин принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС, а также встретился в формате "ШОС плюс".
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Белоруссия стала членом ШОС
09:00
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯШОСВладимир Путин
 
 
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