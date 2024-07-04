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Биржевая цена бензина Аи-95 растет непрерывно почти месяц

Биржевая цена бензина Аи-95 растет непрерывно почти месяц - 04.07.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-95 растет непрерывно почти месяц

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет 20 торговых сессий подряд, с 5 июня, следует из материалов... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:27+0300

2024-07-04T14:27+0300

2024-07-04T14:27+0300

энергетика

бензин

спбмтсб

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет 20 торговых сессий подряд, с 5 июня, следует из материалов торгов. При этом по итогам прошедшей сессии четверга марка Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1,68% - до 67 560 рублей за тонну. Стоимость Аи-92 в понедельник также сильно выросла: на 1,4%, до 56 488 рублей за тонну. При этом цена на летнее дизельное топливо в четверг снизилась на 0,12% - до 60 570 рублей за тонну. Тонна мазута по итогам торговой сессии подешевела на 0,55%, до 29 189 рублей, авиакеросина - на 0,11%, до 79 566 рублей. При этом стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) поднялась на 5,25% - до 27 330 рублей за тонну. Правительство РФ в субботу продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен, при этом сообщалось, что с 1 июля он должен продолжить действие. Власти же допускали, что снятие ограничений возможно будет продлено исходя из ситуации на рынке. В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщало РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.

https://1prime.ru/20240702/benzin-849665443.html

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бензин, спбмтсб