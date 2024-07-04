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Безос продал акции компании Amazon еще на несколько миллиардов долларов

Безос продал акции компании Amazon еще на несколько миллиардов долларов - 04.07.2024, ПРАЙМ

Безос продал акции компании Amazon еще на несколько миллиардов долларов

Основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос вновь продал акции компании - теперь почти на 5 миллиардов долларов, следует из... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:44+0300

2024-07-04T10:44+0300

2024-07-04T10:44+0300

экономика

amazon

джефф безос

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос вновь продал акции компании - теперь почти на 5 миллиардов долларов, следует из документа, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Так, согласно уведомлению о предполагаемой продаже ценных бумаг, Безос продавал 25 миллионов акций суммарно за 4,93 миллиарда долларов, дата продажи - 2 июля. Согласно документам SEC, Безос в феврале продал 50 миллионов акций примерно за 8,458 миллиарда долларов. Таким образом, с начала года продажа может составить 75 миллионов акций суммарно за 13,388 миллиарда долларов, следует из данных SEC. В прошлом году Безос заявлял о том, что может продать до 50 миллионов акций Amazon до конца января 2025 года. Капитализация Amazon в конце июня впервые в истории превысила 2 триллиона долларов, она стал пятой американской компанией, чья рыночная стоимость преодолела эту отметку. В начале июля стоимость бумаг компании превысила 200 долларов за акцию, обновив исторический рекорд. С начала года акции подорожали на 30%. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), Безос занимает вторую строчку в списке богатейших людей планеты с состоянием в 219 миллиардов долларов. Первое место занимает предприниматель Илон Маск - 252 миллиарда долларов. Безос покинул пост главы Amazon в 2021 году, но остался председателем правления и крупнейшим акционером компании. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. Штат компании в первом квартале 2024 года составляет 1,521 миллиона сотрудников.

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