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В Болгарии одобрили создание военно-транспортного коридора, пишет СМИ - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В Болгарии одобрили создание военно-транспортного коридора, пишет СМИ
В Болгарии одобрили создание военно-транспортного коридора, пишет СМИ - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Болгарии одобрили создание военно-транспортного коридора, пишет СМИ
Совет министров Болгарии одобрил предварительное соглашение о намерении создать военно-транспортный коридор между Албанией, Болгарией, Италией и Северной... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T19:23+0300
2024-07-04T19:23+0300
политика
болгария
италия
албания
северная македония
коридор
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Совет министров Болгарии одобрил предварительное соглашение о намерении создать военно-транспортный коридор между Албанией, Болгарией, Италией и Северной Македонией, передает Болгарское телеграфное агентство. "В рамках инициативы с участием министерств обороны Албании, Болгарии, Италии и Северной Македонии… совет одобрил предварительное письмо о намерении создать военно-транспортный коридор", — пишет агентство. Отмечается, что цель создания этого коридора – улучшить эффективность военно-транспортных операций в регионе, в особенности в период кризиса и конфликтов. Как указывает агентство, инициатива направлена на то, чтобы убрать существующие препятствия передвижению военных грузов и живой силы, например, связанные с различием в пограничных законодательствах четырех стран. В июне итальянская газета Stampa, цитируя источник в западной разведке, сообщила, что коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта НАТО с Россией включают три направления: Апеннины, Скандинавию и Балканы.
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болгария
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болгария, италия, албания, северная македония, коридор
Политика, БОЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ, АЛБАНИЯ, СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ, Коридор
19:23 04.07.2024
 
В Болгарии одобрили создание военно-транспортного коридора, пишет СМИ

БТА: Болгария создаст военно-транспортный коридора с четырьмя странами

© Фото : Unsplash/Luba ErtelФлаги Болгарии
Флаги Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : Unsplash/Luba Ertel
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Совет министров Болгарии одобрил предварительное соглашение о намерении создать военно-транспортный коридор между Албанией, Болгарией, Италией и Северной Македонией, передает Болгарское телеграфное агентство.
"В рамках инициативы с участием министерств обороны Албании, Болгарии, Италии и Северной Македонии… совет одобрил предварительное письмо о намерении создать военно-транспортный коридор", — пишет агентство.
Отмечается, что цель создания этого коридора – улучшить эффективность военно-транспортных операций в регионе, в особенности в период кризиса и конфликтов. Как указывает агентство, инициатива направлена на то, чтобы убрать существующие препятствия передвижению военных грузов и живой силы, например, связанные с различием в пограничных законодательствах четырех стран.
В июне итальянская газета Stampa, цитируя источник в западной разведке, сообщила, что коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта НАТО с Россией включают три направления: Апеннины, Скандинавию и Балканы.
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ПолитикаБОЛГАРИЯИТАЛИЯАЛБАНИЯСЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯКоридор
 
 
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