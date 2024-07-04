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В Болгарии одобрили создание военно-транспортного коридора, пишет СМИ

В Болгарии одобрили создание военно-транспортного коридора, пишет СМИ - 04.07.2024, ПРАЙМ

В Болгарии одобрили создание военно-транспортного коридора, пишет СМИ

Совет министров Болгарии одобрил предварительное соглашение о намерении создать военно-транспортный коридор между Албанией, Болгарией, Италией и Северной... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T19:23+0300

2024-07-04T19:23+0300

2024-07-04T19:23+0300

политика

болгария

италия

албания

северная македония

коридор

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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Совет министров Болгарии одобрил предварительное соглашение о намерении создать военно-транспортный коридор между Албанией, Болгарией, Италией и Северной Македонией, передает Болгарское телеграфное агентство. "В рамках инициативы с участием министерств обороны Албании, Болгарии, Италии и Северной Македонии… совет одобрил предварительное письмо о намерении создать военно-транспортный коридор", — пишет агентство. Отмечается, что цель создания этого коридора – улучшить эффективность военно-транспортных операций в регионе, в особенности в период кризиса и конфликтов. Как указывает агентство, инициатива направлена на то, чтобы убрать существующие препятствия передвижению военных грузов и живой силы, например, связанные с различием в пограничных законодательствах четырех стран. В июне итальянская газета Stampa, цитируя источник в западной разведке, сообщила, что коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта НАТО с Россией включают три направления: Апеннины, Скандинавию и Балканы.

https://1prime.ru/20240703/oruzhie-849697267.html

болгария

италия

албания

северная македония

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болгария, италия, албания, северная македония, коридор