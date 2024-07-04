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Литва закупает БПЛА на 36 миллионов евро

Литва закупает БПЛА на 36 миллионов евро - 04.07.2024, ПРАЙМ

Литва закупает БПЛА на 36 миллионов евро

Литва закупает у трех разных производителей БПЛА на 36 миллионов евро, сообщило Министерство обороны страны. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:17+0300

2024-07-04T14:17+0300

2024-07-04T14:26+0300

вооружения

литва

закупка

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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Литва закупает у трех разных производителей БПЛА на 36 миллионов евро, сообщило Министерство обороны страны. Ведомство пояснило, что закупки будут вестись у трех разных компаний: у латвийской компании Edge Autonomy, у эстонского производителя Threod Systems и у компании Deftools.Отмечается, что будет закуплены разведывательные дроны малого класса, мини-БПЛА разведывательного класса, а также дроны микро-класса (квадрокоптеров).Общая стоимость закупок составит 36 миллионов евро, большинство дронов будет поставлено осенью, оставшаяся часть — в начале 2025 года. Всего Литва запланировала до 2030 года потратить 200 миллионов евро на БПЛА, примерно по 30 миллионов в год.

https://1prime.ru/20240702/litva-849676098.html

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литва, закупка