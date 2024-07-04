Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва закупает БПЛА на 36 миллионов евро - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240704/bpla-849751748.html
Литва закупает БПЛА на 36 миллионов евро
Литва закупает БПЛА на 36 миллионов евро - 04.07.2024, ПРАЙМ
Литва закупает БПЛА на 36 миллионов евро
Литва закупает у трех разных производителей БПЛА на 36 миллионов евро, сообщило Министерство обороны страны. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:17+0300
2024-07-04T14:26+0300
вооружения
литва
закупка
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Литва закупает у трех разных производителей БПЛА на 36 миллионов евро, сообщило Министерство обороны страны. Ведомство пояснило, что закупки будут вестись у трех разных компаний: у латвийской компании Edge Autonomy, у эстонского производителя Threod Systems и у компании Deftools.Отмечается, что будет закуплены разведывательные дроны малого класса, мини-БПЛА разведывательного класса, а также дроны микро-класса (квадрокоптеров).Общая стоимость закупок составит 36 миллионов евро, большинство дронов будет поставлено осенью, оставшаяся часть — в начале 2025 года. Всего Литва запланировала до 2030 года потратить 200 миллионов евро на БПЛА, примерно по 30 миллионов в год.
https://1prime.ru/20240702/litva-849676098.html
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
литва, закупка
Вооружения, ЛИТВА, закупка
14:17 04.07.2024 (обновлено: 14:26 04.07.2024)
 
Литва закупает БПЛА на 36 миллионов евро

МО Литвы закупит БПЛА у трех производителей на 36 миллионов евро

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Литва закупает у трех разных производителей БПЛА на 36 миллионов евро, сообщило Министерство обороны страны.
Ведомство пояснило, что закупки будут вестись у трех разных компаний: у латвийской компании Edge Autonomy, у эстонского производителя Threod Systems и у компании Deftools.
Отмечается, что будет закуплены разведывательные дроны малого класса, мини-БПЛА разведывательного класса, а также дроны микро-класса (квадрокоптеров).
Общая стоимость закупок составит 36 миллионов евро, большинство дронов будет поставлено осенью, оставшаяся часть — в начале 2025 года.
Всего Литва запланировала до 2030 года потратить 200 миллионов евро на БПЛА, примерно по 30 миллионов в год.
Вильнюс, Литва
Власти Литвы подготовили план эвакуации Вильнюса из-за соседей
2 июля, 20:40
 
ВооруженияЛИТВАзакупка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала