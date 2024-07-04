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Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага
Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага - 04.07.2024, ПРАЙМ
Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага
На пути к дедолларизации страны-члены БРИКС сделали три важных шага, ослабляющих влияние американской валюты, пишет турецкое издание Sabah. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:08+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. На пути к дедолларизации страны-члены БРИКС сделали три важных шага, ослабляющих влияние американской валюты, пишет турецкое издание Sabah.Так, автор статьи отмечает, что наложенные на Россию санкции и вторичные рестрикции в отношении некоторых стран БРИКС форсировали их стремление бороться с господством доллара. В этой связи государства пошли на три важных шага: создание единой валюты на основе золота, новую платежную систему и обеспечение широкого распространения цифровой валюты. По словам автора материала, именно эти меры будут способствовать созданию собственной финансовой системы организации. На данный момент, как пишет издание, можно наблюдать существенный прогресс в осуществлении торговли в национальных валютах между странами объединения. Так, уточняется, что Россия нарастила долю использования нацвалют во взаимных расчетах с дружественными странами до 75 процентов, что делает шаги к формированию аналогичной SWIFT платформы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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россия, брикс, доллар
РОССИЯ, БРИКС, доллар, Экономика
10:08 04.07.2024 (обновлено: 10:31 04.07.2024)
 
Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага

Sabah: страны БРИКС сделали три важных хода, которые подорвут позиции доллара

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкРубли, газ и доллары
Рубли, газ и доллары - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. На пути к дедолларизации страны-члены БРИКС сделали три важных шага, ослабляющих влияние американской валюты, пишет турецкое издание Sabah.
Так, автор статьи отмечает, что наложенные на Россию санкции и вторичные рестрикции в отношении некоторых стран БРИКС форсировали их стремление бороться с господством доллара.
В этой связи государства пошли на три важных шага: создание единой валюты на основе золота, новую платежную систему и обеспечение широкого распространения цифровой валюты. По словам автора материала, именно эти меры будут способствовать созданию собственной финансовой системы организации.
На данный момент, как пишет издание, можно наблюдать существенный прогресс в осуществлении торговли в национальных валютах между странами объединения. Так, уточняется, что Россия нарастила долю использования нацвалют во взаимных расчетах с дружественными странами до 75 процентов, что делает шаги к формированию аналогичной SWIFT платформы.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
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ЭкономикаРОССИЯБРИКСдоллар
 
 
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