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Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага

Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага - 04.07.2024, ПРАЙМ

Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага

На пути к дедолларизации страны-члены БРИКС сделали три важных шага, ослабляющих влияние американской валюты, пишет турецкое издание Sabah. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:08+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. На пути к дедолларизации страны-члены БРИКС сделали три важных шага, ослабляющих влияние американской валюты, пишет турецкое издание Sabah.Так, автор статьи отмечает, что наложенные на Россию санкции и вторичные рестрикции в отношении некоторых стран БРИКС форсировали их стремление бороться с господством доллара. В этой связи государства пошли на три важных шага: создание единой валюты на основе золота, новую платежную систему и обеспечение широкого распространения цифровой валюты. По словам автора материала, именно эти меры будут способствовать созданию собственной финансовой системы организации. На данный момент, как пишет издание, можно наблюдать существенный прогресс в осуществлении торговли в национальных валютах между странами объединения. Так, уточняется, что Россия нарастила долю использования нацвалют во взаимных расчетах с дружественными странами до 75 процентов, что делает шаги к формированию аналогичной SWIFT платформы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

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