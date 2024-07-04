https://1prime.ru/20240704/briks-849731144.html
Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага
Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага - 04.07.2024, ПРАЙМ
Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага
На пути к дедолларизации страны-члены БРИКС сделали три важных шага, ослабляющих влияние американской валюты, пишет турецкое издание Sabah. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:08+0300
2024-07-04T10:08+0300
2024-07-04T10:31+0300
россия
брикс
доллар
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83649/63/836496399_0:0:3357:1889_1920x0_80_0_0_7ec76c12589ec81112af5fbd8b8c8e33.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. На пути к дедолларизации страны-члены БРИКС сделали три важных шага, ослабляющих влияние американской валюты, пишет турецкое издание Sabah.Так, автор статьи отмечает, что наложенные на Россию санкции и вторичные рестрикции в отношении некоторых стран БРИКС форсировали их стремление бороться с господством доллара. В этой связи государства пошли на три важных шага: создание единой валюты на основе золота, новую платежную систему и обеспечение широкого распространения цифровой валюты. По словам автора материала, именно эти меры будут способствовать созданию собственной финансовой системы организации. На данный момент, как пишет издание, можно наблюдать существенный прогресс в осуществлении торговли в национальных валютах между странами объединения. Так, уточняется, что Россия нарастила долю использования нацвалют во взаимных расчетах с дружественными странами до 75 процентов, что делает шаги к формированию аналогичной SWIFT платформы.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
https://1prime.ru/20240703/briks-849700876.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83649/63/836496399_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_8882572a2e0de67f3b4cb125e114cdd3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, доллар
РОССИЯ, БРИКС, доллар, Экономика
Доллару конец. Страны БРИКС сделали три важных шага
Sabah: страны БРИКС сделали три важных хода, которые подорвут позиции доллара
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ
. На пути к дедолларизации страны-члены БРИКС сделали три важных шага, ослабляющих влияние американской валюты, пишет
турецкое издание Sabah.
Так, автор статьи отмечает, что наложенные на Россию санкции и вторичные рестрикции в отношении некоторых стран БРИКС форсировали их стремление бороться с господством доллара.
В этой связи государства пошли на три важных шага: создание единой валюты на основе золота, новую платежную систему и обеспечение широкого распространения цифровой валюты. По словам автора материала, именно эти меры будут способствовать созданию собственной финансовой системы организации.
На данный момент, как пишет издание, можно наблюдать существенный прогресс в осуществлении торговли в национальных валютах между странами объединения. Так, уточняется, что Россия нарастила долю использования нацвалют во взаимных расчетах с дружественными странами до 75 процентов, что делает шаги к формированию аналогичной SWIFT платформы.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>> В МИД назвали наивным ожидание ежегодного расширения БРИКС