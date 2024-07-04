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"Путин был бы рад". В Британии раскрыли, какой "сюрприз" подготовили России
"Путин был бы рад". В Британии раскрыли, какой "сюрприз" подготовили России - 04.07.2024, ПРАЙМ
"Путин был бы рад". В Британии раскрыли, какой "сюрприз" подготовили России
пацифистов-лейбористов, о чем рассказал в статье для издания Daily Mail британский отставной полковник Ричард Кемп."Путин был бы рад видеть у власти... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:00+0300
2024-07-04T11:00+0300
2024-07-04T11:00+0300
британия
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россия извлечет для себя выгоду в случае прихода к власти в Великобритании пацифистов-лейбористов, о чем рассказал в статье для издания Daily Mail британский отставной полковник Ричард Кемп."Путин был бы рад видеть у власти лейбористов. Я ни на минуту не верю, что сэр Кир (Стармер -лидер лейбористов- Прим.ред) - умиротворитель России, но он не будет так активно поддерживать Украину, как Сунак или, особенно, Борис Джонсон - и Путин это знает", — сообщается в материале.Кемп также отметил, что сейчас Британия вошла в самый опасный геополитический период с конца Второй мировой войны. Поэтому, по его словам, в стране беспокоятся насчет потенциального прихода к власти представителей лебористского лагеря.Отмечается, что, в соответствии с опросами граждан, популярность Лейбористской партии постепенно возрастает и уже обгоняет правящую Консервативную партию. Уточняется, что новый парламент созовут уже девятого июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства.
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британия, владимир путин
"Путин был бы рад". В Британии раскрыли, какой "сюрприз" подготовили России
Полковник Кемп: России выгоден приход к власти в Британии пацифистов-лейбористов
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ.
Россия извлечет для себя выгоду в случае прихода к власти в Великобритании
пацифистов-лейбористов, о чем рассказал в статье для издания Daily Mail
британский отставной полковник Ричард Кемп.
"Путин был бы рад видеть у власти лейбористов. Я ни на минуту не верю, что сэр Кир (Стармер -лидер лейбористов- Прим.ред) - умиротворитель России, но он не будет так активно поддерживать Украину, как Сунак или, особенно, Борис Джонсон - и Путин это знает", — сообщается в материале.
Кемп также отметил, что сейчас Британия вошла в самый опасный геополитический период с конца Второй мировой войны. Поэтому, по его словам, в стране беспокоятся насчет потенциального прихода к власти представителей лебористского лагеря.
Отмечается, что, в соответствии с опросами граждан, популярность Лейбористской партии постепенно возрастает и уже обгоняет правящую Консервативную партию. Уточняется, что новый парламент созовут уже девятого июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства.
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