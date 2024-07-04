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В бюджет России поступило более 11 миллиардов рублей от приватизации

В бюджет России поступило более 11 миллиардов рублей от приватизации - 04.07.2024, ПРАЙМ

В бюджет России поступило более 11 миллиардов рублей от приватизации

Доходы бюджета РФ от приватизации за январь-июнь 2024 года составили порядка 11,1 миллиарда рублей, при этом объем итоговых поступлений будет зависеть от... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:29+0300

2024-07-04T12:29+0300

2024-07-04T12:30+0300

экономика

россия

росимущество

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Доходы бюджета РФ от приватизации за январь-июнь 2024 года составили порядка 11,1 миллиарда рублей, при этом объем итоговых поступлений будет зависеть от изменения рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росимущества. "Поступления от приватизации корпоративных активов, а также имущества государственной казны, по данным Казначейства России, за истекший период 2024 года составили порядка 11,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Касательно оценки размера поступлений от приватизации по итогам 2024 года Росимущество отметило, что в настоящий момент ведомство проводит активную работу по продаже имущества в рамках исполнения прогнозного плана приватизации, а также имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план. "Вместе с тем размер итоговых поступлений будет зависеть от изменения рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности", - добавили в Росимуществе. В законе о бюджете на 2024 год доходы от приватизации заложены на уровне около 1 миллиарда рублей. Однако министр финансов РФ Антон Силуанов в марте заявлял о необходимости скорректировать этот план - в 2024 году доходы бюджета от приватизации должны составить не менее 100 миллиардов рублей. Согласно данным Счетной палаты, доходы бюджета РФ от приватизации за 2023 год составили 27,3 миллиарда рублей, превысив прогноз в 18,2 раза из-за незапланированных сделок.

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россия, росимущество