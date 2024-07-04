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ЦБ оценил возможность роста числа дефолтов по кредитам компаний - 04.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ оценил возможность роста числа дефолтов по кредитам компаний
ЦБ оценил возможность роста числа дефолтов по кредитам компаний - 04.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил возможность роста числа дефолтов по кредитам компаний
ЦБ РФ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения, у корпораций есть значительная прибыль для обслуживания долга, заявила глава Банка России... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:27+0300
2024-07-04T16:41+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения, у корпораций есть значительная прибыль для обслуживания долга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы не ожидаем роста количества дефолтов ни по корпоративному кредитованию, ни по облигациям корпоративным, ни по розничному кредитованию", - ответила она на вопрос, как заемщики обслуживают кредиты, выданные по высоким ставкам."Если говорить о корпорациях, корпорации получили достаточно большую прибыль. В прошлом году это 33,3 триллиона рублей, это достаточно большая прибыль, это позволяет обслуживать кредиты", - сказала Набиуллина.
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Банк России, РОССИЯ
16:27 04.07.2024 (обновлено: 16:41 04.07.2024)
 
ЦБ оценил возможность роста числа дефолтов по кредитам компаний

Набиуллина: ЦБ не ожидает роста числа дефолтов по кредитам компаний

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения, у корпораций есть значительная прибыль для обслуживания долга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы не ожидаем роста количества дефолтов ни по корпоративному кредитованию, ни по облигациям корпоративным, ни по розничному кредитованию", - ответила она на вопрос, как заемщики обслуживают кредиты, выданные по высоким ставкам.
"Если говорить о корпорациях, корпорации получили достаточно большую прибыль. В прошлом году это 33,3 триллиона рублей, это достаточно большая прибыль, это позволяет обслуживать кредиты", - сказала Набиуллина.
 
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