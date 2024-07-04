https://1prime.ru/20240704/defolt-849761622.html

ЦБ оценил возможность роста числа дефолтов по кредитам компаний

ЦБ оценил возможность роста числа дефолтов по кредитам компаний - 04.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил возможность роста числа дефолтов по кредитам компаний

ЦБ РФ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения, у корпораций есть значительная прибыль для обслуживания долга, заявила глава Банка России... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:27+0300

2024-07-04T16:27+0300

2024-07-04T16:41+0300

банк россии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83879/39/838793987_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac4713fd14c06e4426821ccaa926afa9.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ не ожидает роста дефолтов по кредитам компаний и населения, у корпораций есть значительная прибыль для обслуживания долга, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы не ожидаем роста количества дефолтов ни по корпоративному кредитованию, ни по облигациям корпоративным, ни по розничному кредитованию", - ответила она на вопрос, как заемщики обслуживают кредиты, выданные по высоким ставкам."Если говорить о корпорациях, корпорации получили достаточно большую прибыль. В прошлом году это 33,3 триллиона рублей, это достаточно большая прибыль, это позволяет обслуживать кредиты", - сказала Набиуллина.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия