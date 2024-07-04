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Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию
Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию - 04.07.2024, ПРАЙМ
Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратился к комитету Госдумы по безопасности с просьбой изучить вопрос выезда депутатов и сенаторов за... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T13:13+0300
2024-07-04T13:13+0300
2024-07-04T13:20+0300
госдума
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совфед
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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратился к комитету Госдумы по безопасности с просьбой изучить вопрос выезда депутатов и сенаторов за границу уже после потери мандата.В ответ на реплику депутата Султана Хамзаева о продлении запрета на выезд парламентариев за границу на несколько лет, Володин напомнил, что к госчиновникам такая мера применяется. "Если госслужащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска - пять лет вводятся ограничения", - обратил внимание Володин. На его взгляд, если аналогичные меры введут для сложивших полномочия парламентариев, "то у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка".25 июня сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев внесли законопроект, согласно которому парламентариев будут лишать статуса за не согласованные с руководством Госдумы и Совета Федерации поездки за границу.
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госдума, парламент, совфед, вячеслав володин, россия
Госдума, парламент, Совфед, Вячеслав Володин, РОССИЯ
Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию
Володин: надо проработать запрет выезда за границу для бывших депутатов
МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратился к комитету Госдумы по безопасности с просьбой изучить вопрос выезда депутатов и сенаторов за границу уже после потери мандата.
В ответ на реплику депутата Султана Хамзаева о продлении запрета на выезд парламентариев за границу на несколько лет, Володин напомнил, что к госчиновникам такая мера применяется.
"Если госслужащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска - пять лет вводятся ограничения", - обратил внимание Володин. На его взгляд, если аналогичные меры введут для сложивших полномочия парламентариев, "то у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка".
25 июня сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев внесли законопроект, согласно которому парламентариев будут лишать статуса за не согласованные с руководством Госдумы и Совета Федерации поездки за границу.
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