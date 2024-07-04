Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240704/deputaty-849746018.html
Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию
Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию - 04.07.2024, ПРАЙМ
Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратился к комитету Госдумы по безопасности с просьбой изучить вопрос выезда депутатов и сенаторов за... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T13:13+0300
2024-07-04T13:20+0300
госдума
парламент
совфед
вячеслав володин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_7b7546b3d4c571635db87ae735ac376e.jpg
МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратился к комитету Госдумы по безопасности с просьбой изучить вопрос выезда депутатов и сенаторов за границу уже после потери мандата.В ответ на реплику депутата Султана Хамзаева о продлении запрета на выезд парламентариев за границу на несколько лет, Володин напомнил, что к госчиновникам такая мера применяется. "Если госслужащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска - пять лет вводятся ограничения", - обратил внимание Володин. На его взгляд, если аналогичные меры введут для сложивших полномочия парламентариев, "то у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка".25 июня сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев внесли законопроект, согласно которому парламентариев будут лишать статуса за не согласованные с руководством Госдумы и Совета Федерации поездки за границу.
https://1prime.ru/20240629/sevastopol-849603762.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_dbc3cacdfffa0fc84b89efec5fee70f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, парламент, совфед, вячеслав володин, россия
Госдума, парламент, Совфед, Вячеслав Володин, РОССИЯ
13:13 04.07.2024 (обновлено: 13:20 04.07.2024)
 
Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию

Володин: надо проработать запрет выезда за границу для бывших депутатов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратился к комитету Госдумы по безопасности с просьбой изучить вопрос выезда депутатов и сенаторов за границу уже после потери мандата.
В ответ на реплику депутата Султана Хамзаева о продлении запрета на выезд парламентариев за границу на несколько лет, Володин напомнил, что к госчиновникам такая мера применяется.
"Если госслужащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска - пять лет вводятся ограничения", - обратил внимание Володин. На его взгляд, если аналогичные меры введут для сложивших полномочия парламентариев, "то у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка".
25 июня сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев внесли законопроект, согласно которому парламентариев будут лишать статуса за не согласованные с руководством Госдумы и Совета Федерации поездки за границу.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
В Госдуме рассказали, где было бы логично провести трибунал по Украине
29 июня, 19:25
 
ГосдумапарламентСовфедВячеслав ВолодинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала