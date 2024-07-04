https://1prime.ru/20240704/deputaty-849746018.html

Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию

Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию - 04.07.2024, ПРАЙМ

Бывшим депутатам и сенаторам могут запретить покидать Россию

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратился к комитету Госдумы по безопасности с просьбой изучить вопрос выезда депутатов и сенаторов за... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:13+0300

2024-07-04T13:13+0300

2024-07-04T13:20+0300

госдума

парламент

совфед

вячеслав володин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_7b7546b3d4c571635db87ae735ac376e.jpg

МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин обратился к комитету Госдумы по безопасности с просьбой изучить вопрос выезда депутатов и сенаторов за границу уже после потери мандата.В ответ на реплику депутата Султана Хамзаева о продлении запрета на выезд парламентариев за границу на несколько лет, Володин напомнил, что к госчиновникам такая мера применяется. "Если госслужащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска - пять лет вводятся ограничения", - обратил внимание Володин. На его взгляд, если аналогичные меры введут для сложивших полномочия парламентариев, "то у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка".25 июня сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев внесли законопроект, согласно которому парламентариев будут лишать статуса за не согласованные с руководством Госдумы и Совета Федерации поездки за границу.

https://1prime.ru/20240629/sevastopol-849603762.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, парламент, совфед, вячеслав володин, россия