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В ЦБ объяснили необходимость жесткой денежно-кредитной политики

В ЦБ объяснили необходимость жесткой денежно-кредитной политики - 04.07.2024, ПРАЙМ

В ЦБ объяснили необходимость жесткой денежно-кредитной политики

Высокие темпы роста экономики РФ сопровождаются высокой инфляцией и ее нежеланием замедляться, поэтому необходима жесткая денежно-кредитная политика, заявил в... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T09:34+0300

2024-07-04T09:34+0300

2024-07-04T09:52+0300

банк россии

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Высокие темпы роста экономики РФ сопровождаются высокой инфляцией и ее нежеланием замедляться, поэтому необходима жесткая денежно-кредитная политика, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Высокие темпы экономического роста сопровождаются высоким уровнем инфляции и нежеланием инфляции замедляться, и это показывает, что экономика упирается в ограничение производственных возможностей: спрос растет быстрее, чем экономика наращивает свой потенциал. Это создает дополнительную инфляцию, и нам требуется пройти через некоторый период жесткой денежно-кредитной политики", - сказал он.По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дкп