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В ЦБ объяснили необходимость жесткой денежно-кредитной политики - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ объяснили необходимость жесткой денежно-кредитной политики
В ЦБ объяснили необходимость жесткой денежно-кредитной политики - 04.07.2024, ПРАЙМ
В ЦБ объяснили необходимость жесткой денежно-кредитной политики
Высокие темпы роста экономики РФ сопровождаются высокой инфляцией и ее нежеланием замедляться, поэтому необходима жесткая денежно-кредитная политика, заявил в... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T09:34+0300
2024-07-04T09:52+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Высокие темпы роста экономики РФ сопровождаются высокой инфляцией и ее нежеланием замедляться, поэтому необходима жесткая денежно-кредитная политика, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Высокие темпы экономического роста сопровождаются высоким уровнем инфляции и нежеланием инфляции замедляться, и это показывает, что экономика упирается в ограничение производственных возможностей: спрос растет быстрее, чем экономика наращивает свой потенциал. Это создает дополнительную инфляцию, и нам требуется пройти через некоторый период жесткой денежно-кредитной политики", - сказал он.По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.
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россия, дкп
Банк России, РОССИЯ, ДКП
09:34 04.07.2024 (обновлено: 09:52 04.07.2024)
 
В ЦБ объяснили необходимость жесткой денежно-кредитной политики

Заботкин: нежелание высокой инфляции в России замедляться требует жесткой ДКП

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Высокие темпы роста экономики РФ сопровождаются высокой инфляцией и ее нежеланием замедляться, поэтому необходима жесткая денежно-кредитная политика, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Высокие темпы экономического роста сопровождаются высоким уровнем инфляции и нежеланием инфляции замедляться, и это показывает, что экономика упирается в ограничение производственных возможностей: спрос растет быстрее, чем экономика наращивает свой потенциал. Это создает дополнительную инфляцию, и нам требуется пройти через некоторый период жесткой денежно-кредитной политики", - сказал он.
По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.
 
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