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Страны ШОС выступили за соблюдение положений ДНЯО
Страны ШОС выступили за соблюдение положений ДНЯО - 04.07.2024, ПРАЙМ
Страны ШОС выступили за соблюдение положений ДНЯО
Государтва-члены ШОС прилгают усилия для предотвращения на своей территории деятельности, которые противоречат принципам суверенитета и территориальной... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:17+0300
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2024-07-04T12:17+0300
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АСТАНА, 4 июл- ПРАЙМ. Государтва-члены ШОС прилгают усилия для предотвращения на своей территории деятельности, которые противоречат принципам суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщается в Астанинской декларации Совета глав государств-членов организации. "Они (государства ШОС - ред.) принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности", - говорится в материале объединения.Кроме того, соглано информации в заявлении, лидеры стран ШОС считают необходимой реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в рамках иранской ядерной программе в соответствии с резолюцией ООН. ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.
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Страны ШОС выступили за соблюдение положений ДНЯО
Страны ШОС выступили за соблюдение положений ДНЯО и продвижение его целей
АСТАНА, 4 июл- ПРАЙМ. Государтва-члены ШОС прилгают усилия для предотвращения на своей территории деятельности, которые противоречат принципам суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщается в Астанинской декларации Совета глав государств-членов организации.
"Они (государства ШОС - ред.) принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности", - говорится в материале объединения.
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Кроме того, соглано информации в заявлении, лидеры стран ШОС считают необходимой реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в рамках иранской ядерной программе в соответствии с резолюцией ООН.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, в этом году к организации присоединилась Белоруссия.