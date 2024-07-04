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Всемирный банк всех обманул. Как считали рост доходов россиян

Всемирный банк всех обманул. Как считали рост доходов россиян - 04.07.2024, ПРАЙМ

Всемирный банк всех обманул. Как считали рост доходов россиян

В новом рейтинге стран по уровню дохода населения Всемирный банк отвел России почетное место – она попала в категорию "страны с высоким уровнем". Означает ли... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T04:04+0300

2024-07-04T04:04+0300

2024-07-04T04:04+0300

статья

всемирный банк

доходы населения

росстат

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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ, Роман Серов. В новом рейтинге стран по уровню дохода населения Всемирный банк отвел России почетное место – она попала в категорию "страны с высоким уровнем". Означает ли это что мы стали богаче и жить стало лучше, разбирался "Прайм".Как рассчитывается ВНДДля оценки принадлежности стран к определенной категории Всемирный банк использует динамику их валового национального дохода (ВНД), отмечает бывший старший вице-президент Банка "Открытие" Константин Церазов. ВВП РФ, который является основным компонентом ВНД, действительно показывает высокие темпы роста. За последние четыре квартала он в среднем рос на 5,3% год к году. При этом квартальные темпы роста носили “очень устойчивый характер, колеблясь в диапазоне 4,9-5,7% год к году”.В начале определяется совокупный ВНД страны как стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства, плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, выведенные из страны нерезидентами. Далее эта величина ВНД делится на среднегодовую численность населения страны - и мы получаем искомую метрику, объясняет доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета Николай Кузнецов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеИ именно эта удельная величина ВНД и составила в нашей стране в прошлом году аж 14,25 тысячи долларов США на человека в год. Всемирный банк определяет этот удельный доход как "высокий", начиная от уровня 14 тысяч долларов. А значит, Россия вполне заслуженно занимает свое место в списке стран с высоким уровнем дохода населения.Рост ВВП не всегда означает увеличение доходов населения, однако в нашем случае прямая корреляция существует, замечает Церазов. Реальные доходы населения РФ (т.е. с поправкой на инфляцию) растут уже 18 месяцев, подряд, а средние темпы их роста в последние 12 месяцев (с апреля 2023 по март 2024 года) составляли 9,8% год к году.Неудивительно, что на этом фоне быстро росли и розничные продажи в реальном выражении (с мая 2023 по апрель 2024): в среднем на 11,7% годовых. Это опережало темп роста реальных зарплат, да еще и на фоне высоких процентных ставок. Все это говорит о высокой уверенности российских потребителей. “А все по совокупности указывает на то, что россияне не только стали реально богаче (в плане доходов), но и чувствуют себя более богатыми (в плане потребления)”, - говорит Церазов.В плену иллюзийПо мнению же Кузнецова, слово "доход" в названии показателя ВНД скорее “вводит в заблуждение”. Когда говорится о стоимости товаров и услуг, произведенных на территории страны, имеются в виду все товары и все услуги. Но в последнее время Россия наращивает в основном военное производство. “Становится ли от производства пушек и снарядов лучше жизнь простого обывателя?”, - задается вопросом эксперт.Кроме того, в России действуют существенные ограничения на вывоз капитала. Как результат, иностранцы не могут вывозить из России доходы, что также способствует росту показателей.Еще один важный нюанс: ВНД отражает объем производства в денежном выражении, но он ничего не говорит о качестве производимых товаров и об адекватности цены, по которой они продаются.Можно ли сравнить качество Lada Granta, чья цена в самой базовой комплектации у производителя составляет 7,4 тысячи евро по текущему курсу, и, например, Renault Logan французского производства, цена которого во Франции в более наполненной комплектации начинается от 7,5 тысяч евро. Или "сырный продукт", продаваемый в наших магазинах, с настоящим сыром? Далеко не всегда.При этом ВНД аккумулирует в себе весь рост цен, напоминает экономист. А это не тот показатель, которым можно похвастаться: годовая инфляция уже превысила 8,5%, невзирая на все меры регулятора. А это означает сохранение высоких ставок, что негативно для экономики.Фактор инфляцииВся та инфляция, с которой мы боремся в последнее время, "заряжена" в стоимость произведенных в нашей стране товаров и услуг. Рост цен, вызванный затруднениями в логистике, проблемами с расчетами и скачками курса национальной валюты увеличивает ВНД.В 2022 году инфляция достигла 11.92%, в 2023 году - 7.42%. При этом рост ВНД с 2022 по 2023 составил порядка 11%. Цифра примерна та же, что и инфляция в годовом исчислении."Таким образом, ВНД растет пропорционально инфляции в РФ, доходы населения остаются на прежнем уровне”, - к такому выводу приходит Руслан Дында, аналитик УК "Альфа-Капитал". Более того, согласно Росстату, стоимость продуктов из потребительской корзины выросли в цене от 5 до 45 процентов.Поэтому отмеченный Всемирным банком рост доходов граждан, по мнению аналитика, может быть явлением, вызванным экономическими факторами, то есть, текущим ускорением инфляции и пропорциональным ростом доходов населения. Изменение цен на экспортируемые сырьевые товары, и объема экспорта тоже может создавать эффект роста ВНД на душу населения. Но это скорее политический фактор.ВНД делится на численность всего населения страны. То есть предполагается, что богатство страны распределяется равномерно. При ВНД на человека 14,25 тысяч долларов в год, это даст нам по текущему курсу порядка 104 тысяч рублей в месяц, подсчитал Кузнецов.А на деле, по данным Росстата, медианная заработная плата (величина заработка, когда 50% работников получают выше этого уровня, а 50% – ниже) за прошлый год составила всего 46,75 тысячи рублей. Таким образом, рейтинг внушает ложную надежду, а на деле имеет крайне мало общего с реальными доходами и уровнем жизни простых людей, констатировал Кузнецов.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

всемирный банк, доходы населения, росстат