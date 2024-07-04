https://1prime.ru/20240704/dolgi-849758080.html

Долги на оптовом энергорынке России снизились на 3,7 миллиарда рублей

Долги на оптовом энергорынке России снизились на 3,7 миллиарда рублей - 04.07.2024, ПРАЙМ

Долги на оптовом энергорынке России снизились на 3,7 миллиарда рублей

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности за полгода снизилась на 3,7 миллиарда рублей, составив 72,2 миллиарда, следует из презентации члена... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:44+0300

2024-07-04T15:44+0300

2024-07-04T15:44+0300

энергетика

россия

энергорынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209898_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_23b4c88e03da49ea34edf397a6d7cb7a.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности за полгода снизилась на 3,7 миллиарда рублей, составив 72,2 миллиарда, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова. Согласно материалам, на конец 2023 года долги федеральных округов составляли 75,9 миллиарда рублей. Отмечается, что 90% задолженности по-прежнему приходится на потребителей СКФО. Основной вклад в снижение долга внес Центральный федеральный округ. "Во втором квартале потребители практически всех федеральных округов рассчитались на 100% и выше, кроме потребителей Центрального федерального округа, уровень расчетов по которым на оптовом рынке составил 99,9%. А потребители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) существенно снизили задолженность на оптовом рынке во втором квартале - на 747 миллионов рублей, и уровень расчетов по которым составил 105,3%", - отметил Чернов. При этом в первом полугодии нарастающим итогом, по его словам, все федеральные округа рассчитались на 100%, в то время как СКФО справился хуже, показав уровень расчетов в 99,8%.

https://1prime.ru/20240703/turtsiya-849703449.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, энергорынок