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Долги на оптовом энергорынке России снизились на 3,7 миллиарда рублей
Долги на оптовом энергорынке России снизились на 3,7 миллиарда рублей - 04.07.2024, ПРАЙМ
Долги на оптовом энергорынке России снизились на 3,7 миллиарда рублей
Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности за полгода снизилась на 3,7 миллиарда рублей, составив 72,2 миллиарда, следует из презентации члена... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:44+0300
2024-07-04T15:44+0300
2024-07-04T15:44+0300
энергетика
россия
энергорынок
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности за полгода снизилась на 3,7 миллиарда рублей, составив 72,2 миллиарда, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова. Согласно материалам, на конец 2023 года долги федеральных округов составляли 75,9 миллиарда рублей. Отмечается, что 90% задолженности по-прежнему приходится на потребителей СКФО. Основной вклад в снижение долга внес Центральный федеральный округ. "Во втором квартале потребители практически всех федеральных округов рассчитались на 100% и выше, кроме потребителей Центрального федерального округа, уровень расчетов по которым на оптовом рынке составил 99,9%. А потребители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) существенно снизили задолженность на оптовом рынке во втором квартале - на 747 миллионов рублей, и уровень расчетов по которым составил 105,3%", - отметил Чернов. При этом в первом полугодии нарастающим итогом, по его словам, все федеральные округа рассчитались на 100%, в то время как СКФО справился хуже, показав уровень расчетов в 99,8%.
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россия, энергорынок
Энергетика, РОССИЯ, энергорынок
Долги на оптовом энергорынке России снизились на 3,7 миллиарда рублей
ЦФР: долги на оптовом энергорынке России в I полугодии снизились на 3,7 млрд руб
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности за полгода снизилась на 3,7 миллиарда рублей, составив 72,2 миллиарда, следует из презентации члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структуры "Совета рынка") Дмитрия Чернова.
Согласно материалам, на конец 2023 года долги федеральных округов составляли 75,9 миллиарда рублей. Отмечается, что 90% задолженности по-прежнему приходится на потребителей СКФО. Основной вклад в снижение долга внес Центральный федеральный округ.
"Во втором квартале потребители практически всех федеральных округов рассчитались на 100% и выше, кроме потребителей Центрального федерального округа, уровень расчетов по которым на оптовом рынке составил 99,9%. А потребители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) существенно снизили задолженность на оптовом рынке во втором квартале - на 747 миллионов рублей, и уровень расчетов по которым составил 105,3%", - отметил Чернов.
При этом в первом полугодии нарастающим итогом, по его словам, все федеральные округа рассчитались на 100%, в то время как СКФО справился хуже, показав уровень расчетов в 99,8%.
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