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Цены на золото растут благодаря надеждам на снижение ставок ФРС

Цены на золото растут благодаря надеждам на снижение ставок ФРС - 04.07.2024, ПРАЙМ

Цены на золото растут благодаря надеждам на снижение ставок ФРС

Цены на золото выросли в четверг после того, как более слабые, чем ожидалось, экономические данные США подогрели надежды на то, что Федеральная резервная... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T11:41+0300

2024-07-04T11:41+0300

2024-07-04T11:41+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Цены на золото выросли в четверг после того, как более слабые, чем ожидалось, экономические данные США подогрели надежды на то, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки уже в сентябре.Спот-цены на золото к 04.40 по Гринвичу выросли на 0,1% до 2358,97 доллара за унцию после достижения почти двухнедельного максимума на предыдущей сессии. Американские фьючерсы на золото на COMEX опустились на 0,1% до 2366,70 доллара.Экономические данные США в среду, в том числе слабые отчеты по активности в сфере услуг и занятости от ADP, свидетельствовали о замедлении экономики. Отдельный набор данных указал на рост числа первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе.Трейдеры теперь ожидают данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые должны выйти в пятницу."Более слабые, чем ожидается, данные ISM по сфере услуг стали подарком для сторонников мягкой денежно-кредитной политики ФРС в преддверии отчета о занятости вне сельского хозяйства. Если отчет подтвердит экономические трудности, которые мы наблюдаем в других странах, то движение цен на золото к уровню 2400 долларов будет не за горами", - говорит Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index."Я сомневаюсь, что в ближайшее время индекс доллара США повторно пробьет отметку 106, поэтому мы ожидаем, что трейдеры будут покупать золото на просадках", – добавил эксперт.Согласно данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на сентябрьском заседании, оценивается в 74%.Между тем руководители ФРС на последнем заседании признали, что экономика страны, судя по всему, замедляется и "ценовое давление уменьшается", но все еще рекомендовали занять выжидательную позицию, прежде чем обещать снижение процентных ставок. Об этом свидетельствуют протоколы заседания, прошедшего 11-12 июня.Как считает технический аналитик Reuters Ван Тао, спот-цены на золото могут протестировать зону поддержки 2346-2352 доллара, после прорыва которой может последовать падение в диапазон 2329-2340 долларов.Серебро на рынке спот потеряло 0,2% до 30,40 доллара, а платина прибавила 0,7% до 1003,54 доллара.Палладий упал на 1,3% до 1016,49 доллара после того, как на предыдущей сессии достиг самого высокого уровня с середины апреля.

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рынки, рынок драгметаллов