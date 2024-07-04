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Сербия произведет первую тысячу дронов-камикадзе, заявил Вучич

Сербия произведет первую тысячу дронов-камикадзе, заявил Вучич - 04.07.2024, ПРАЙМ

Сербия произведет первую тысячу дронов-камикадзе, заявил Вучич

Оборонная промышленность Сербии выпустит первую тысячу отечественных беспилотников-камикадзе "Комарац" к сентябрю, заявил президент страны Александр Вучич. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:51+0300

2024-07-04T15:51+0300

2024-07-04T16:06+0300

вооружения

сербия

дроны

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Оборонная промышленность Сербии выпустит первую тысячу отечественных беспилотников-камикадзе "Комарац" к сентябрю, заявил президент страны Александр Вучич."Мы впервые могли видеть действие (дронов- камикадзе – ред.) "Комарац-2", БПЛА SM 1… ожидаю, что до сентября у нас будет первая тысяча "Комараца" нашего производства, как видите работаем и с БПЛА "Врабац", "Осица" и всеми остальными", — сказал он.Военные учения "Огненный удар 2024" состоялись ранее в Сербии, в них приняли участие различные подразделения армии, ВВС и ПВО, спецназ и силы радиоэлектронной борьбы. Особое внимание было уделено разведывательным беспилотникам и заградительным боеприпасам.Сербия также продемонстрировала на выставке вооружений ЗРК китайского производства HQ-17, созданный на базе российского ЗРК "Тор-М1". Президент Сербии объявил о намерении создать индустрию беспилотных летательных аппаратов для армии страны.Вучич подчеркнул, что повтор бомбардировок НАТО вроде тех, которые произошли в 1999 году, стал невозможным, благодаря обновлению вооружений Сербии, включая ЗРК "Панцирь-С1", "Отпугиватель" из России и ЗРК FK-3 из Китая, которые поставляются в страну.

https://1prime.ru/20240624/serbiya-849457784.html

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сербия, дроны