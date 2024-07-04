Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сербия произведет первую тысячу дронов-камикадзе, заявил Вучич - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240704/dron-849758618.html
Сербия произведет первую тысячу дронов-камикадзе, заявил Вучич
Сербия произведет первую тысячу дронов-камикадзе, заявил Вучич - 04.07.2024, ПРАЙМ
Сербия произведет первую тысячу дронов-камикадзе, заявил Вучич
Оборонная промышленность Сербии выпустит первую тысячу отечественных беспилотников-камикадзе "Комарац" к сентябрю, заявил президент страны Александр Вучич. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:51+0300
2024-07-04T16:06+0300
вооружения
сербия
дроны
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Оборонная промышленность Сербии выпустит первую тысячу отечественных беспилотников-камикадзе "Комарац" к сентябрю, заявил президент страны Александр Вучич."Мы впервые могли видеть действие (дронов- камикадзе – ред.) "Комарац-2", БПЛА SM 1… ожидаю, что до сентября у нас будет первая тысяча "Комараца" нашего производства, как видите работаем и с БПЛА "Врабац", "Осица" и всеми остальными", — сказал он.Военные учения "Огненный удар 2024" состоялись ранее в Сербии, в них приняли участие различные подразделения армии, ВВС и ПВО, спецназ и силы радиоэлектронной борьбы. Особое внимание было уделено разведывательным беспилотникам и заградительным боеприпасам.Сербия также продемонстрировала на выставке вооружений ЗРК китайского производства HQ-17, созданный на базе российского ЗРК "Тор-М1". Президент Сербии объявил о намерении создать индустрию беспилотных летательных аппаратов для армии страны.Вучич подчеркнул, что повтор бомбардировок НАТО вроде тех, которые произошли в 1999 году, стал невозможным, благодаря обновлению вооружений Сербии, включая ЗРК "Панцирь-С1", "Отпугиватель" из России и ЗРК FK-3 из Китая, которые поставляются в страну.
https://1prime.ru/20240624/serbiya-849457784.html
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сербия, дроны
Вооружения, СЕРБИЯ, дроны
15:51 04.07.2024 (обновлено: 16:06 04.07.2024)
 
Сербия произведет первую тысячу дронов-камикадзе, заявил Вучич

Вучич: Сербия до сентября произведет первую тысячу дронов-камикадзе

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Оборонная промышленность Сербии выпустит первую тысячу отечественных беспилотников-камикадзе "Комарац" к сентябрю, заявил президент страны Александр Вучич.
"Мы впервые могли видеть действие (дронов- камикадзе – ред.) "Комарац-2", БПЛА SM 1… ожидаю, что до сентября у нас будет первая тысяча "Комараца" нашего производства, как видите работаем и с БПЛА "Врабац", "Осица" и всеми остальными", — сказал он.
Военные учения "Огненный удар 2024" состоялись ранее в Сербии, в них приняли участие различные подразделения армии, ВВС и ПВО, спецназ и силы радиоэлектронной борьбы. Особое внимание было уделено разведывательным беспилотникам и заградительным боеприпасам.
Сербия также продемонстрировала на выставке вооружений ЗРК китайского производства HQ-17, созданный на базе российского ЗРК "Тор-М1". Президент Сербии объявил о намерении создать индустрию беспилотных летательных аппаратов для армии страны.
Вучич подчеркнул, что повтор бомбардировок НАТО вроде тех, которые произошли в 1999 году, стал невозможным, благодаря обновлению вооружений Сербии, включая ЗРК "Панцирь-С1", "Отпугиватель" из России и ЗРК FK-3 из Китая, которые поставляются в страну.
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Боррель назвал условие для вступление Сербии в ЕС
24 июня, 21:01
 
ВооруженияСЕРБИЯдроны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала