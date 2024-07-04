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Неожиданно: сколько стоит в 2024 году люксовый отдых в Египте

Неожиданно: сколько стоит в 2024 году люксовый отдых в Египте - 04.07.2024, ПРАЙМ

Неожиданно: сколько стоит в 2024 году люксовый отдых в Египте

Недельный тур на двоих в отелях класса "люкс" Египта обойдется российскому туристу в отпускной сезон 2024 года от 150 тысяч рублей, сообщил гендиректор... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T18:30+0300

2024-07-04T18:30+0300

2024-07-04T18:30+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Недельный тур на двоих в отелях класса "люкс" Египта обойдется российскому туристу в отпускной сезон 2024 года от 150 тысяч рублей, сообщил гендиректор туроператора Anex Эльдар Мусаоглу на пресс-конференции в Шарм-эль-Шейхе."Россияне все чаще отдают свое предпочтение люксовому отдыху, который в Египте предлагают некоторые отели, как например сеть Rixos. Сегодня она активно осваивает египетское побережье, строит новые курорты, соответствующие своей общей концепции и стандартам. Например, недельный отдых по системе "все включено" с перелетом на регулярном рейсе в отеле класса "люкс" в июле россиянам обойдется от 150 тысяч рублей", - отметил Мусаоглу.Он рассказал, что Египет входит в тройку направлений-лидеров отпускного отдыха, "продажи, по сравнению с прошлым годом возросли в 1,5 раза, увеличилась средняя продолжительность тура, которая сейчас составляет 9 дней, а глубина бронирования – около 40 суток".Говоря о сети отелей Rixos на курортах Шарм-эль-Шейха, он сказал, что прежде всего это семейный отдых – более 50% туристов отдыхают семьями.Мусаоглу отметил, что основными преимуществами люксового отдыха "все включено" является насыщенная инфраструктура отеля с большим количеством аква-зон, детскими парками развлечений, вечерними шоу для взрослых и всей семьи, а также прекрасная кухня и необыкновенное Красное море.

https://1prime.ru/20240703/egipet-849681331.html

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туризм, отдых за границей, отдых на море