https://1prime.ru/20240704/ekonomika-849739993.html
В Минпромторге рассказали о "чеболизации" российской экономики
В Минпромторге рассказали о "чеболизации" российской экономики - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о "чеболизации" российской экономики
Россия движется в сторону чеболизации экономики, толчком к ее развитию стали санкционные ограничения против страны, рассказал в интервью РИА Новости первый... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:02+0300
2024-07-04T12:02+0300
2024-07-04T12:02+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/15/841441542_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93f25552b8c6d1c4eb4c3ee09bb69acf.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия движется в сторону чеболизации экономики, толчком к ее развитию стали санкционные ограничения против страны, рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.Он пояснил, что слово "чеболизация" образовано от корейского "чеболь", схожий термин - японские дзайбацу. Исторически капитализм в этих странах развивался с торговым уклоном - семьи, которые основали Mitsubishi или Toyota, изначально были торговцами: сформировали капитал, а потом начали выстраивать вертикаль, формируя под ней промышленные активы. То есть речь идет о синергии финансового, торгового и промышленного капитала. При этом японские и корейские компании в большинстве мультипрофильные, например Samsung делает и телевизоры, и газовозы."Почему мы говорим про движение в сторону чеболизации? Когда рынок был глобальным, а кредиты относительно доступными, промышленность работала как бы сама по себе. Но как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании. То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала – чеболизация по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться", - сказал Осьмаков.В качестве примера чеболизации первый замминистра привел банк ВТБ и Объединенную судостроительную корпорацию (в 2023 году в управление банка были переданы 100% акций ОСК). "Сбер" очень серьезно сейчас работает по промышленным активам. Есть у нас и свой "квазичеболь" – Газпромбанк, с большой "промышленной юбкой". У банков есть деньги, а значит, и возможность формировать и финансировать долгосрочную стратегию для своих промышленных "дочек", - добавил Осьмаков.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
https://1prime.ru/20240703/deripaska-849715616.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/15/841441542_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cd947aaa6e60e7c9744e80df93540e5a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
В Минпромторге рассказали о "чеболизации" российской экономики
Замглавы Минпромторга Осьмаков: Россия движется в сторону чеболизации экономики
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия движется в сторону чеболизации экономики, толчком к ее развитию стали санкционные ограничения против страны, рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
Он пояснил, что слово "чеболизация" образовано от корейского "чеболь", схожий термин - японские дзайбацу. Исторически капитализм в этих странах развивался с торговым уклоном - семьи, которые основали Mitsubishi или Toyota, изначально были торговцами: сформировали капитал, а потом начали выстраивать вертикаль, формируя под ней промышленные активы. То есть речь идет о синергии финансового, торгового и промышленного капитала. При этом японские и корейские компании в большинстве мультипрофильные, например Samsung делает и телевизоры, и газовозы.
"Почему мы говорим про движение в сторону чеболизации? Когда рынок был глобальным, а кредиты относительно доступными, промышленность работала как бы сама по себе. Но как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании. То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала – чеболизация по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться", - сказал Осьмаков.
В качестве примера чеболизации первый замминистра привел банк ВТБ и Объединенную судостроительную корпорацию (в 2023 году в управление банка были переданы 100% акций ОСК). "Сбер" очень серьезно сейчас работает по промышленным активам. Есть у нас и свой "квазичеболь" – Газпромбанк, с большой "промышленной юбкой". У банков есть деньги, а значит, и возможность формировать и финансировать долгосрочную стратегию для своих промышленных "дочек", - добавил Осьмаков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
Дерипаска рассказал, сможет ли Россия построить экономику мечты