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В Минпромторге рассказали о "чеболизации" российской экономики - 04.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240704/ekonomika-849739993.html
В Минпромторге рассказали о "чеболизации" российской экономики
В Минпромторге рассказали о "чеболизации" российской экономики - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о "чеболизации" российской экономики
Россия движется в сторону чеболизации экономики, толчком к ее развитию стали санкционные ограничения против страны, рассказал в интервью РИА Новости первый... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:02+0300
2024-07-04T12:02+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия движется в сторону чеболизации экономики, толчком к ее развитию стали санкционные ограничения против страны, рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.Он пояснил, что слово "чеболизация" образовано от корейского "чеболь", схожий термин - японские дзайбацу. Исторически капитализм в этих странах развивался с торговым уклоном - семьи, которые основали Mitsubishi или Toyota, изначально были торговцами: сформировали капитал, а потом начали выстраивать вертикаль, формируя под ней промышленные активы. То есть речь идет о синергии финансового, торгового и промышленного капитала. При этом японские и корейские компании в большинстве мультипрофильные, например Samsung делает и телевизоры, и газовозы."Почему мы говорим про движение в сторону чеболизации? Когда рынок был глобальным, а кредиты относительно доступными, промышленность работала как бы сама по себе. Но как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании. То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала – чеболизация по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться", - сказал Осьмаков.В качестве примера чеболизации первый замминистра привел банк ВТБ и Объединенную судостроительную корпорацию (в 2023 году в управление банка были переданы 100% акций ОСК). "Сбер" очень серьезно сейчас работает по промышленным активам. Есть у нас и свой "квазичеболь" – Газпромбанк, с большой "промышленной юбкой". У банков есть деньги, а значит, и возможность формировать и финансировать долгосрочную стратегию для своих промышленных "дочек", - добавил Осьмаков.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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россия
Экономика, РОССИЯ
12:02 04.07.2024
 
В Минпромторге рассказали о "чеболизации" российской экономики

Замглавы Минпромторга Осьмаков: Россия движется в сторону чеболизации экономики

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВасилий Осьмаков, Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Василий Осьмаков, Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия движется в сторону чеболизации экономики, толчком к ее развитию стали санкционные ограничения против страны, рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
Он пояснил, что слово "чеболизация" образовано от корейского "чеболь", схожий термин - японские дзайбацу. Исторически капитализм в этих странах развивался с торговым уклоном - семьи, которые основали Mitsubishi или Toyota, изначально были торговцами: сформировали капитал, а потом начали выстраивать вертикаль, формируя под ней промышленные активы. То есть речь идет о синергии финансового, торгового и промышленного капитала. При этом японские и корейские компании в большинстве мультипрофильные, например Samsung делает и телевизоры, и газовозы.
"Почему мы говорим про движение в сторону чеболизации? Когда рынок был глобальным, а кредиты относительно доступными, промышленность работала как бы сама по себе. Но как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании. То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала – чеболизация по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться", - сказал Осьмаков.
В качестве примера чеболизации первый замминистра привел банк ВТБ и Объединенную судостроительную корпорацию (в 2023 году в управление банка были переданы 100% акций ОСК). "Сбер" очень серьезно сейчас работает по промышленным активам. Есть у нас и свой "квазичеболь" – Газпромбанк, с большой "промышленной юбкой". У банков есть деньги, а значит, и возможность формировать и финансировать долгосрочную стратегию для своих промышленных "дочек", - добавил Осьмаков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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