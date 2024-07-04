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Эксперты спрогнозировали замедление роста российской экономики

Эксперты спрогнозировали замедление роста российской экономики - 04.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали замедление роста российской экономики

Россию ожидает в ближайшие три года снижение темпов роста экономики, но его потенциальная траектория установится выше, чем была до 2019 года, полагают эксперты, | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:35+0300

2024-07-04T12:35+0300

2024-07-04T12:35+0300

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Россию ожидает в ближайшие три года снижение темпов роста экономики, но его потенциальная траектория установится выше, чем была до 2019 года, полагают эксперты, выступившие на Финансовом конгрессе Банка России. По оценке Минэкономразвития РФ, рост ВВП России в мае ускорился до 4,5% в годовом выражении с 4,4% в апреле, а в январе-мае экономика выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Дефицит трудовых ресурсов будет, видимо, в лучшем случае преодолен к 2030 году. То есть те ресурсы, которые обеспечивали последние два года по сути позитивный сдвиг экономических показателей, прежде всего производства, они будут исчерпаны. Это означает, что неизбежно, будет ли это инфляционный сценарий или это будет дезинфляционный сценарий, темпы роста экономического роста будут падать начиная с 2025 года в рамках этих ресурсных ограничений", - сказал профессор Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. При этом он упомянул и влияние технологических ограничений, которые напрямую воздействуют на производительность труда, помимо финансовых и трудовых. По его словам, эти ограничения сохранятся. "Эти три фактора, которые я назвал, которые исчерпаны, приведут к тому, что по сути темпы роста будут падать, снизятся, и это означает, что в ближайшие два - два с половиной года возможность для того, чтобы поставить инфляцию под контроль со стороны Центрального банка, есть", - добавил он. С ним согласилась главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, также выделив трудовые ограничения: "Динамика безработицы за последние месяцы достаточно ярко показывает - фактически уровень безработицы перестал снижаться, и действительно это означает, что на горизонте следующих лет соотношение экономического роста и инфляции - будет больше инфляционных рисков при дополнительном стимулировании спроса. Контекст такой: определённое замедление темпов роста и рост инфляционных рисков, и соотношение будет в значительной степени определяться бюджетом". "Но мне кажется, на самом деле оно может быть очень незначительным, в значительной степени потому, что в ряде территорий и, наверное, в целом в "периметре" экономики, скорее всего, у нас произошло повышение потенциальных темпов экономического роста... Мы будем возвращаться к траектории более сбалансированного роста, но траектории выше, чем та траектория, которая была до 2019 года", - заключила Орлова.

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