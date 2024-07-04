https://1prime.ru/20240704/energodar-849825252.html

Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП

Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП - 04.07.2024, ПРАЙМ

Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП

Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram-канале администрации города. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T21:32+0300

2024-07-04T21:32+0300

2024-07-04T21:32+0300

энергетика

запорожская область

лэп

энергетика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83892/70/838927091_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55640fcdfea5d7faa8bbaeb5ba0b6563.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – ПРАЙМ. Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram-канале администрации города. "Уважаемые энергодарцы! Город частично обесточен в связи с повреждением линии электропередачи вне города", — говорится в сообщении. Специалисты работают над подключением потребителей по временной схеме, сообщили власти. В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв сообщил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. По уточненным данным, от удара беспилотников пострадали девять работников Запорожской АЭС. Об этом рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз сообщил, что в результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды. Также была создана значительная угроза жизнеобеспечению города.

https://1prime.ru/20240629/sklad-849603899.html

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская область, лэп, энергетика рф