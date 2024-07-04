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Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП - 04.07.2024, ПРАЙМ
Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram-канале администрации города. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T21:32+0300
2024-07-04T21:32+0300
2024-07-04T21:32+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – ПРАЙМ. Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram-канале администрации города. "Уважаемые энергодарцы! Город частично обесточен в связи с повреждением линии электропередачи вне города", — говорится в сообщении. Специалисты работают над подключением потребителей по временной схеме, сообщили власти. В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв сообщил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. По уточненным данным, от удара беспилотников пострадали девять работников Запорожской АЭС. Об этом рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз сообщил, что в результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды. Также была создана значительная угроза жизнеобеспечению города.
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запорожская область, лэп, энергетика рф
Энергетика, Запорожская область, ЛЭП, энергетика РФ
Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – ПРАЙМ. Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram-канале администрации города.
"Уважаемые энергодарцы! Город частично обесточен в связи с повреждением линии электропередачи вне города", — говорится в сообщении.
Специалисты работают над подключением потребителей по временной схеме, сообщили власти.
Российские войска нанесли удар по складам ВСУ в Запорожской области
В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв сообщил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. По уточненным данным, от удара беспилотников пострадали девять работников Запорожской АЭС. Об этом рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз сообщил, что в результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды. Также была создана значительная угроза жизнеобеспечению города.