https://1prime.ru/20240704/evakuatsiya-849725650.html

В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины

В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины - 04.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины

Нужно ограничить стоимость эвакуации трапортного средства для совершившего административное нарушение водителя до не более 20 процентов величины прожиточного... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T05:52+0300

2024-07-04T05:52+0300

2024-07-04T05:53+0300

россия

эвакуация автомобилей

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Нужно ограничить стоимость эвакуации трапортного средства для совершившего административное нарушение водителя до не более 20 процентов величины прожиточного минимума. С такой инициативой выступил глава комитета Государственной Думы по труду Ярослав Нилов от фракции ЛДПР.Так, согласно пояснительной записке к проекту, предлагается в КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в виде штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей, а также вероятное перемещение автомобиля на штрафстоянку.По словам Нилова, проблема заключается в том, что нарушитель выплачивает штраф, а также оплачивает эвакуацию своего транспортного средства. Таким образом, сумма его штрафа в несколько раз превышает предусмотренное Кодексом наказание.Нилов отметил, что законопроект также предполагает исключить оплату за перемещение и хранение транспортных средств российских Вооруженных сил и оборонных ведомств.

https://1prime.ru/20240703/avto-849705851.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эвакуация автомобилей