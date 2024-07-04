https://1prime.ru/20240704/evakuatsiya-849725650.html
В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины
В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины
Нужно ограничить стоимость эвакуации трапортного средства для совершившего административное нарушение водителя до не более 20 процентов величины прожиточного... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T05:52+0300
2024-07-04T05:52+0300
2024-07-04T05:53+0300
россия
эвакуация автомобилей
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Нужно ограничить стоимость эвакуации трапортного средства для совершившего административное нарушение водителя до не более 20 процентов величины прожиточного минимума. С такой инициативой выступил глава комитета Государственной Думы по труду Ярослав Нилов от фракции ЛДПР.Так, согласно пояснительной записке к проекту, предлагается в КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в виде штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей, а также вероятное перемещение автомобиля на штрафстоянку.По словам Нилова, проблема заключается в том, что нарушитель выплачивает штраф, а также оплачивает эвакуацию своего транспортного средства. Таким образом, сумма его штрафа в несколько раз превышает предусмотренное Кодексом наказание.Нилов отметил, что законопроект также предполагает исключить оплату за перемещение и хранение транспортных средств российских Вооруженных сил и оборонных ведомств.
https://1prime.ru/20240703/avto-849705851.html
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россия, эвакуация автомобилей
РОССИЯ, эвакуация автомобилей
В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины
Депутат Нилов предложил ограничить стоимость эвакуации транспортного средства
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Нужно ограничить стоимость эвакуации трапортного средства для совершившего административное нарушение водителя до не более 20 процентов величины прожиточного минимума. С такой инициативой выступил глава комитета Государственной Думы по труду Ярослав Нилов от фракции ЛДПР.
Так, согласно пояснительной записке к проекту, предлагается в КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в виде штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей, а также вероятное перемещение автомобиля на штрафстоянку.
По словам Нилова, проблема заключается в том, что нарушитель выплачивает штраф, а также оплачивает эвакуацию своего транспортного средства. Таким образом, сумма его штрафа в несколько раз превышает предусмотренное Кодексом наказание.
Нилов отметил, что законопроект также предполагает исключить оплату за перемещение и хранение транспортных средств российских Вооруженных сил и оборонных ведомств.
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