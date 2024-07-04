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В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины
В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины
Нужно ограничить стоимость эвакуации трапортного средства для совершившего административное нарушение водителя до не более 20 процентов величины прожиточного... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T05:52+0300
2024-07-04T05:53+0300
россия
эвакуация автомобилей
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Нужно ограничить стоимость эвакуации трапортного средства для совершившего административное нарушение водителя до не более 20 процентов величины прожиточного минимума. С такой инициативой выступил глава комитета Государственной Думы по труду Ярослав Нилов от фракции ЛДПР.Так, согласно пояснительной записке к проекту, предлагается в КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в виде штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей, а также вероятное перемещение автомобиля на штрафстоянку.По словам Нилова, проблема заключается в том, что нарушитель выплачивает штраф, а также оплачивает эвакуацию своего транспортного средства. Таким образом, сумма его штрафа в несколько раз превышает предусмотренное Кодексом наказание.Нилов отметил, что законопроект также предполагает исключить оплату за перемещение и хранение транспортных средств российских Вооруженных сил и оборонных ведомств.
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россия, эвакуация автомобилей
РОССИЯ, эвакуация автомобилей
05:52 04.07.2024 (обновлено: 05:53 04.07.2024)
 
В Госдуму внесли проект об ограничении стоимости эвакуации машины

Депутат Нилов предложил ограничить стоимость эвакуации транспортного средства

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭвакуация автомобилей
Эвакуация автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Нужно ограничить стоимость эвакуации трапортного средства для совершившего административное нарушение водителя до не более 20 процентов величины прожиточного минимума. С такой инициативой выступил глава комитета Государственной Думы по труду Ярослав Нилов от фракции ЛДПР.
Так, согласно пояснительной записке к проекту, предлагается в КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в виде штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей, а также вероятное перемещение автомобиля на штрафстоянку.
По словам Нилова, проблема заключается в том, что нарушитель выплачивает штраф, а также оплачивает эвакуацию своего транспортного средства. Таким образом, сумма его штрафа в несколько раз превышает предусмотренное Кодексом наказание.
Нилов отметил, что законопроект также предполагает исключить оплату за перемещение и хранение транспортных средств российских Вооруженных сил и оборонных ведомств.
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