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В ЕС объяснили причину тарифов на электромобили из КНР

В ЕС объяснили причину тарифов на электромобили из КНР - 04.07.2024, ПРАЙМ

В ЕС объяснили причину тарифов на электромобили из КНР

Целью ввода импортные пошлины на электромобили из КНР стало корректирование несправедливой ситуации между производителями в Китае и Европе, заявил на брифинге в | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:24+0300

2024-07-04T14:24+0300

2024-07-04T14:24+0300

экономика

европа

кнр

электромобили

тарифы

пошлины

ввозные пошлины

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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – ПРАЙМ. Целью ввода импортные пошлины на электромобили из КНР стало корректирование несправедливой ситуации между производителями в Китае и Европе, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Он комментировал решение Еврокомиссии о введении предварительных импортных пошлин размером до почти 40% на китайские электрические автомобили. "ЕС не хочет введения тарифов как таковых… Цель — скорректировать несправедливую ситуацию, которая сложилась между производителями электромобилей в ЕС и Китае", — сообщил он. По словам Мамера, ЕС выступает "за диалог с китайскими партнерами и этот диалог идет". "Деталей мы не сообщим, но это позитивный факт", — добавил представитель Еврокомиссии. Еврокомиссия с 4 июля вводит временные предварительные компенсационные пошлины на ввоз электрических автомобилей из Китая. Это связано с субсидиями при производстве. Фактическое взимание пошлин может начаться только после принятия окончательного решения. Пока же все еще есть возможность договориться с Пекином.В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят от 17,4% до 37,6%. К трем китайским производителям будут применяться следующие пошлины: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6%. Кроме того, другие производители электромобилей, которые, по заявлению ЕК, "сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку", будут облагаться пошлиной в размере 20,8%, а компании, не сотрудничавшие в расследовании, — пошлинами в размере 37,6%. Один производитель – американская Tesla запросила у ЕС рассчитать для нее индивидуальную ставку импортной пошлины на свои электромобили из КНР, ее рассчитают позднее.

https://1prime.ru/20240704/tesla-849741521.html

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европа, кнр, электромобили, тарифы, пошлины, ввозные пошлины