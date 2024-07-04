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В ЕС объяснили причину тарифов на электромобили из КНР - 04.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240704/evropa-849752176.html
В ЕС объяснили причину тарифов на электромобили из КНР
В ЕС объяснили причину тарифов на электромобили из КНР - 04.07.2024, ПРАЙМ
В ЕС объяснили причину тарифов на электромобили из КНР
Целью ввода импортные пошлины на электромобили из КНР стало корректирование несправедливой ситуации между производителями в Китае и Европе, заявил на брифинге в | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:24+0300
2024-07-04T14:24+0300
экономика
европа
кнр
электромобили
тарифы
пошлины
ввозные пошлины
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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – ПРАЙМ. Целью ввода импортные пошлины на электромобили из КНР стало корректирование несправедливой ситуации между производителями в Китае и Европе, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Он комментировал решение Еврокомиссии о введении предварительных импортных пошлин размером до почти 40% на китайские электрические автомобили. "ЕС не хочет введения тарифов как таковых… Цель — скорректировать несправедливую ситуацию, которая сложилась между производителями электромобилей в ЕС и Китае", — сообщил он. По словам Мамера, ЕС выступает "за диалог с китайскими партнерами и этот диалог идет". "Деталей мы не сообщим, но это позитивный факт", — добавил представитель Еврокомиссии. Еврокомиссия с 4 июля вводит временные предварительные компенсационные пошлины на ввоз электрических автомобилей из Китая. Это связано с субсидиями при производстве. Фактическое взимание пошлин может начаться только после принятия окончательного решения. Пока же все еще есть возможность договориться с Пекином.В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят от 17,4% до 37,6%. К трем китайским производителям будут применяться следующие пошлины: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6%. Кроме того, другие производители электромобилей, которые, по заявлению ЕК, "сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку", будут облагаться пошлиной в размере 20,8%, а компании, не сотрудничавшие в расследовании, — пошлинами в размере 37,6%. Один производитель – американская Tesla запросила у ЕС рассчитать для нее индивидуальную ставку импортной пошлины на свои электромобили из КНР, ее рассчитают позднее.
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европа, кнр, электромобили, тарифы, пошлины, ввозные пошлины
Экономика, ЕВРОПА, КНР, электромобили, тарифы, пошлины, ввозные пошлины
14:24 04.07.2024
 
В ЕС объяснили причину тарифов на электромобили из КНР

ЕС вводит тарифы на электрокары из КНР из-за "несправедливой ситуации"

© Unsplash/ChuttersnapЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Chuttersnap
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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – ПРАЙМ. Целью ввода импортные пошлины на электромобили из КНР стало корректирование несправедливой ситуации между производителями в Китае и Европе, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Он комментировал решение Еврокомиссии о введении предварительных импортных пошлин размером до почти 40% на китайские электрические автомобили.
"ЕС не хочет введения тарифов как таковых… Цель — скорректировать несправедливую ситуацию, которая сложилась между производителями электромобилей в ЕС и Китае", — сообщил он.
По словам Мамера, ЕС выступает "за диалог с китайскими партнерами и этот диалог идет".
"Деталей мы не сообщим, но это позитивный факт", — добавил представитель Еврокомиссии.
Еврокомиссия с 4 июля вводит временные предварительные компенсационные пошлины на ввоз электрических автомобилей из Китая. Это связано с субсидиями при производстве. Фактическое взимание пошлин может начаться только после принятия окончательного решения. Пока же все еще есть возможность договориться с Пекином.
В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят от 17,4% до 37,6%. К трем китайским производителям будут применяться следующие пошлины: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6%.
Логотип Tesla
Tesla запросила индивидуальную ставку пошлин на свои электромобили из КНР
12:19
Кроме того, другие производители электромобилей, которые, по заявлению ЕК, "сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку", будут облагаться пошлиной в размере 20,8%, а компании, не сотрудничавшие в расследовании, — пошлинами в размере 37,6%. Один производитель – американская Tesla запросила у ЕС рассчитать для нее индивидуальную ставку импортной пошлины на свои электромобили из КНР, ее рассчитают позднее.
 
ЭкономикаЕВРОПАКНРэлектромобилитарифыпошлиныввозные пошлины
 
 
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