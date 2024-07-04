https://1prime.ru/20240704/fas-849758742.html
Госдума в I чтении расширяет основания для пересмотра предписаний ФАС
Госдума в I чтении расширяет основания для пересмотра предписаний ФАС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Госдума в I чтении расширяет основания для пересмотра предписаний ФАС
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на расширение оснований для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний ФАС в связи с... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:53+0300
2024-07-04T15:53+0300
2024-07-04T15:53+0300
госдума
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на расширение оснований для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний ФАС в связи с возникновением существенных обстоятельств. Сейчас к таким обстоятельствам относятся изменение продуктовых или географических границ товарного рынка, состава продавцов или покупателей, утрата хозяйствующим субъектом доминирующего положения. Законопроект, внесенный правительством РФ, относит к ним и несоответствие установленного в предписании порядка формирования цены на товар, предусматривающего использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен, установленных на мировых рынках аналогичного товара, общим условиям обращения товара на товарном рынке. Это позволит антимонопольным органам оперативнее реагировать на происходящие на товарном рынке изменения. Заявление о пересмотре предписания в настоящее время должно быть рассмотрено антимонопольным органом в течение одного месяца со дня его поступления. Законопроект устанавливает возможность продления срока рассмотрения ФАС такого заявления до двух месяцев в связи с необходимостью его дополнительного рассмотрения, а также получения дополнительной информации для принятия решения о пересмотре предписания. Одновременно регламентируется порядок пересмотра предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства в связи с возникновением существенных обстоятельств. Соответствующие изменения вносятся в закон "О защите конкуренции". Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, а его положения распространятся и на предписания, выданные ФАС до этой даты. Однако пересмотр выданного до 1 сентября предписания, приводящий к ухудшению положения лица, которому оно выдано, допускается, лишь если установленный в нем порядок формирования цены на товар, предусматривающий использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен на мировых рынках аналогичного товара, не соответствует общим условиям обращения товара на товарном рынке.
https://1prime.ru/20240704/byudzhet--849747796.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, фас рф
Госдума в I чтении расширяет основания для пересмотра предписаний ФАС
Госдума в первом чтении расширяет основания для пересмотра предписаний ФАС
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на расширение оснований для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний ФАС в связи с возникновением существенных обстоятельств.
Сейчас к таким обстоятельствам относятся изменение продуктовых или географических границ товарного рынка, состава продавцов или покупателей, утрата хозяйствующим субъектом доминирующего положения.
Законопроект, внесенный правительством РФ, относит к ним и несоответствие установленного в предписании порядка формирования цены на товар, предусматривающего использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен, установленных на мировых рынках аналогичного товара, общим условиям обращения товара на товарном рынке. Это позволит антимонопольным органам оперативнее реагировать на происходящие на товарном рынке изменения.
Заявление о пересмотре предписания в настоящее время должно быть рассмотрено антимонопольным органом в течение одного месяца со дня его поступления. Законопроект устанавливает возможность продления срока рассмотрения ФАС такого заявления до двух месяцев в связи с необходимостью его дополнительного рассмотрения, а также получения дополнительной информации для принятия решения о пересмотре предписания.
Госдума утвердила новые параметры федерального бюджета на 2024 год
Одновременно регламентируется порядок пересмотра предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства в связи с возникновением существенных обстоятельств. Соответствующие изменения вносятся в закон "О защите конкуренции".
Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, а его положения распространятся и на предписания, выданные ФАС до этой даты. Однако пересмотр выданного до 1 сентября предписания, приводящий к ухудшению положения лица, которому оно выдано, допускается, лишь если установленный в нем порядок формирования цены на товар, предусматривающий использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен на мировых рынках аналогичного товара, не соответствует общим условиям обращения товара на товарном рынке.