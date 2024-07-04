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Финляндия с 1 сентября может ужесточить правила въезда в страну
Финляндия с 1 сентября может ужесточить правила въезда в страну - 04.07.2024, ПРАЙМ
Финляндия с 1 сентября может ужесточить правила въезда в страну
Финляндия в рамках поправок в закон об иностранцах с 1 сентября планирует ужесточить ряд норм, которые касаются въезда в страну, следует из заявления,... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T19:32+0300
2024-07-04T19:32+0300
2024-07-04T19:32+0300
политика
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Финляндия в рамках поправок в закон об иностранцах с 1 сентября планирует ужесточить ряд норм, которые касаются въезда в страну, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства. В законе об иностранцах будут прописаны все ситуации, при которых могут отказать в выдаче вида на жительство. К таким основаниям относятся: предоставление ложной информации, незаконное пребывание, нелегальная работа на территории страны и брак, заключённый не по любви, а по расчету.Кроме того, будут ужесточены требования к подтверждению личности лиц, ищущих убежища. Они больше не смогут изменять законные основания для пребывания в стране, такие как работа, с целью получения вида на жительство."Это позволит предотвратить случаи, когда заявитель подает заявление о предоставлении убежища с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии", - поясняют в правительстве. Также, согласно поправкам, изменения будут предполагать добавление к информации об отказе о въезде биометрических данных в шенгенскую информационную систему.Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.Ранее Yle писало, что финны, желающие попасть в Россию и не имеющие возможности это сделать из-за закрытой границы, нашли обходной путь через Эстонию. Рост турпотока из Финляндии "обходным путем" в Россию отметили и в Lux Express, автобусной компании в странах Балтии.
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финляндия, закрытие границы с финляндией, въезд
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, закрытие границы с Финляндией, въезд
Финляндия с 1 сентября может ужесточить правила въезда в страну
Финляндия с 1 сентября может ужесточить правила въезда в страну
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Финляндия в рамках поправок в закон об иностранцах с 1 сентября планирует ужесточить ряд норм, которые касаются въезда в страну, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства.
В законе об иностранцах будут прописаны все ситуации, при которых могут отказать в выдаче вида на жительство. К таким основаниям относятся: предоставление ложной информации, незаконное пребывание, нелегальная работа на территории страны и брак, заключённый не по любви, а по расчету.
Кроме того, будут ужесточены требования к подтверждению личности лиц, ищущих убежища. Они больше не смогут изменять законные основания для пребывания в стране, такие как работа, с целью получения вида на жительство.
"Это позволит предотвратить случаи, когда заявитель подает заявление о предоставлении убежища с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии", - поясняют в правительстве.
Также, согласно поправкам, изменения будут предполагать добавление к информации об отказе о въезде биометрических данных в шенгенскую информационную систему.
Поворот на Запад. Финляндия хочет найти в Европе замену российским туристам
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.
По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.
Ранее Yle писало, что финны, желающие попасть в Россию и не имеющие возможности это сделать из-за закрытой границы, нашли обходной путь через Эстонию. Рост турпотока из Финляндии "обходным путем" в Россию отметили и в Lux Express, автобусной компании в странах Балтии.