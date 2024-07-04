https://1prime.ru/20240704/finlyandiya-849824702.html
Финляндия продлит срок проживания для получения гражданства
Финляндия продлит срок проживания для получения гражданства - 04.07.2024, ПРАЙМ
Финляндия продлит срок проживания для получения гражданства
Правительство Финляндии с 1 сентября продлит срок проживания для получения финского гражданства до восьми лет, следует из заявления, опубликованного на сайте... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T20:32+0300
2024-07-04T20:32+0300
2024-07-04T20:32+0300
политика
финляндия
гражданство
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Правительство Финляндии с 1 сентября продлит срок проживания для получения финского гражданства до восьми лет, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства. Согласно заявлению, правительство в четверг предложило одобрить поправки к Закону о гражданстве. Президент республики должен одобрить их в пятницу. "Период проживания, необходимый для получения финского гражданства, будет увеличен с нынешних пяти до восьми лет с 1 октября. Это подчеркивает необходимость успешной интеграции как предварительного условия для получения гражданства. Это также позволит эффективнее, чем раньше, решать вопросы безопасности. Кроме того, при расчете периода проживания будет учитываться только время, прожитое в Финляндии по разрешению на проживание", — говорится на сайте правительства страны. Сообщается, что одна из целей правительственной программы — ужесточение требований к получению гражданства Финляндии и содействие интеграции иммигрантов в финское общество. Реформа будет проходить в три этапа, каждый из которых будет включать в себя отдельный законопроект.Кроме того, данной поправкой требование о проживании для детей в возрасте 15 лет и старше, супругов граждан Финляндии, лиц без гражданства и заявителей, соответствующих требованиям по знанию языка, будет увеличено с четырех до пяти лет.
https://1prime.ru/20240704/finlyandiya-849786978.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, гражданство
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, гражданство
Финляндия продлит срок проживания для получения гражданства
Финляндия продлит срок проживания для получения гражданства до 8 лет
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Правительство Финляндии с 1 сентября продлит срок проживания для получения финского гражданства до восьми лет, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства.
Согласно заявлению, правительство в четверг предложило одобрить поправки к Закону о гражданстве. Президент республики должен одобрить их в пятницу.
"Период проживания, необходимый для получения финского гражданства, будет увеличен с нынешних пяти до восьми лет с 1 октября. Это подчеркивает необходимость успешной интеграции как предварительного условия для получения гражданства. Это также позволит эффективнее, чем раньше, решать вопросы безопасности. Кроме того, при расчете периода проживания будет учитываться только время, прожитое в Финляндии по разрешению на проживание", — говорится на сайте правительства страны.
Сообщается, что одна из целей правительственной программы — ужесточение требований к получению гражданства Финляндии и содействие интеграции иммигрантов в финское общество. Реформа будет проходить в три этапа, каждый из которых будет включать в себя отдельный законопроект.
Финляндия с 1 сентября может ужесточить правила въезда в страну
Кроме того, данной поправкой требование о проживании для детей в возрасте 15 лет и старше, супругов граждан Финляндии, лиц без гражданства и заявителей, соответствующих требованиям по знанию языка, будет увеличено с четырех до пяти лет.